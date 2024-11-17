General Motors зупиняє випуск бюджетного конкурента BMW X1: у чому причина — Finance.ua

General Motors зупиняє випуск бюджетного конкурента BMW X1: у чому причина Сьогодні 01:20 — Технології&Авто

General Motors зупиняє випуск бюджетного конкурента BMW X1: у чому причина, Фото: General Motors

Кросовер Cadillac XT4 знімуть із виробництва в січні 2025 року. Нове покоління компактної преміальної моделі не планується.

Про це представники концерну General Motors заявили виданню Automotive News.

Чому авто знімають із виробництва

Основна причина відмови від Cadillac XT4 — різке падіння продажів, навіть попри те, що кросовер суттєво оновили в минулому році.

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За 9 місяців 2024 року в США продали лише 15 688 цих авто (-11,9% до 2023 року), а в Китаї — 8397 (-44,9%). Модель представлена і в Європі, але там її продажі мізерні.

Фото: General Motors

Ще одна причина припинення виробництва — реконструкція підприємства General Motors в Канзасі, де збирають модель. Із кінця 2025 року там виготовлятимуть новий Chevrolet Bolt.

Хоча новий Cadillac XT4 не планується, наступники в моделі все ж будуть. Зокрема, її замінять доступніший бензиновий кросовер Cadillac GT4 та електромобіль Optiq.

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Cadillac XT4 презентували в 2018 році і на момент дебюту це була найдешевша модель марки. 4,6-метрове авто вартістю від $39 тис. є доступнішим конкурентом Audi Q3 та BMW X1.

Cadillac XT4 оснащений 2,0-літровим 237-сильним турбомотором та 9-ступінчастим автоматом. Привід може бути переднім або повним.

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