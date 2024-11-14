General Motors відкликає майже пів мільйона автомобілів: причина — Finance.ua

General Motors відкликає майже пів мільйона автомобілів: причина Сьогодні 05:44 — Технології&Авто

General Motors відкликає майже пів мільйона автомобілів: причина

General Motors відкличе 461 839 автомобілів через проблеми з трансмісією.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що під відкликання підпадають, зокрема, деякі автомобілі Chevrolet Silverado, GMC Sierra та Cadillac Escalade 2020−2022 років випуску.

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В повідомленні стверджують, що на цих автомобілях може вийти з ладу клапан управління трансмісією, що призведе до блокування задніх коліс.

Нагадаємо, раніше General Motors представили найдорожчий американський броньований позашляховик. Лінійку Chevrolet Suburban поповнила заводська броньована версія Shield. Рамні позашляховики виготовлятимуть спеціально для дипломатичних представництв США в інших країнах.

Економічна Правда За матеріалами:

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