General Motors виплатить 35 мільйонів доларів за позовом щодо несправних паливних насосів — Finance.ua
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General Motors виплатить 35 мільйонів доларів за позовом щодо несправних паливних насосів

Фондовий ринок
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General Motors виплатить 35 мільйонів доларів за позовом щодо несправних паливних насосів
General Motors виплатить 35 мільйонів доларів за позовом щодо несправних паливних насосів
General Motors (GM) погодилася виплатити 35 мільйонів доларів для врегулювання групового позову, що стосується проблем з паливними насосами високого тиску в моделях пікапів Chevrolet та GMC. Позов стверджував, що деякі з найпопулярніших вантажівок компанії були оснащені дефектними насосами, що піддавало власників ризику раптової відмови двигуна.
У позові йдеться про моделі Chevrolet Silverado та GMC Sierra 2011−2016 років, які мали дизельні двигуни Duramax V8. Встановлені на цих автомобілях паливні насоси Bosch «CP4» визнані «невиправдано крихкими» і схильними до поломок. При зношенні внутрішніх компонентів ці насоси можуть виробляти металеву стружку, що забруднює паливну систему і може призвести до повної зупинки двигуна. Виправлення цієї проблеми є не лише небезпечним, а й дорогим.
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Хоча GM заперечує порушення, компанія вирішила укласти угоду, щоб уникнути витрат, пов’язаних із тривалими судовими розглядами. З 35 мільйонів доларів, 30 мільйонів буде розподілено серед поточних власників моделей Silverado та Sierra, які придбали їх у період з 1 березня 2010 року по 13 вересня 2024 року і оплатили ремонт паливного насоса з власної кишені.
Очікується, що індивідуальні виплати для таких власників коливатимуться від 6356 до 12 712 доларів, залежно від кількості поданих претензій. Інші 5 мільйонів доларів отримають колишні власники, які не сплачували за ремонт, з виплатами від 400 до 800 доларів.
За матеріалами:
autonews.ua
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