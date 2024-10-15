General Motors виплатить 35 мільйонів доларів за позовом щодо несправних паливних насосів — Finance.ua

General Motors виплатить 35 мільйонів доларів за позовом щодо несправних паливних насосів Сьогодні 02:24 — Фондовий ринок

General Motors виплатить 35 мільйонів доларів за позовом щодо несправних паливних насосів

General Motors (GM) погодилася виплатити 35 мільйонів доларів для врегулювання групового позову, що стосується проблем з паливними насосами високого тиску в моделях пікапів Chevrolet та GMC. Позов стверджував, що деякі з найпопулярніших вантажівок компанії були оснащені дефектними насосами, що піддавало власників ризику раптової відмови двигуна.

У позові йдеться про моделі Chevrolet Silverado та GMC Sierra 2011−2016 років, які мали дизельні двигуни Duramax V8. Встановлені на цих автомобілях паливні насоси Bosch «CP4» визнані «невиправдано крихкими» і схильними до поломок. При зношенні внутрішніх компонентів ці насоси можуть виробляти металеву стружку, що забруднює паливну систему і може призвести до повної зупинки двигуна. Виправлення цієї проблеми є не лише небезпечним, а й дорогим.

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Хоча GM заперечує порушення, компанія вирішила укласти угоду, щоб уникнути витрат, пов’язаних із тривалими судовими розглядами. З 35 мільйонів доларів, 30 мільйонів буде розподілено серед поточних власників моделей Silverado та Sierra, які придбали їх у період з 1 березня 2010 року по 13 вересня 2024 року і оплатили ремонт паливного насоса з власної кишені.

Очікується, що індивідуальні виплати для таких власників коливатимуться від 6356 до 12 712 доларів, залежно від кількості поданих претензій. Інші 5 мільйонів доларів отримають колишні власники, які не сплачували за ремонт, з виплатами від 400 до 800 доларів.

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