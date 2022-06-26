General Motors використовуватиме штучний інтелект у техогляді машин — Finance.ua

General Motors використовуватиме штучний інтелект у техогляді машин Вчора 03:02 — Технології&Авто

General Motors використовуватиме штучний інтелект у техогляді машин

General Motors повідомила про стратегічні інвестиції в ізраїльський стартап Uveye, що спеціалізується на розробці систем діагностики автомобілів.

Ці системи включають набір датчиків і алгоритми штучного інтелекту — вони дозволяють швидко виявляти несправні деталі та проблеми з технічним станом.

Інвестиції в UVeye, обсяг яких не уточнюється, були зроблені профільним фондом автовиробника GM Ventures, який допомагає у розвитку та інших стартапів, пов’язаних із штучним інтелектом.

Читайте також Нульове розмитнення скасували: як це вплине на авторинок

У рамках нового спільного проекту GM продаватиме системи Uveye своїм дилерам, які відчувають потребу в оновленні платформ перевірки машин — зараз вони вже тестуються в невеликої кількості автосалонів у США. Ізраїльський стартап також допоможе американському автогіганту та з іншими проектами, включаючи аукціони вживаних машин та роботу з комерційними автопарками.

Зовні система від Uveye нагадує рамку в аеропорту, лише досить велику, щоб через неї проїхав автомобіль. Лише кількох хвилин достатньо, щоб отримати докладний звіт про машину — аж до тиску в шинах. За допомогою машинного навчання, штучного інтелекту та камер високої роздільної здатності система робить швидкий та точний огляд шин, днища та кузова машини на предмет дефектів, відсутніх деталей та інших потенційних проблем з безпекою.

У перспективі рішення буде доступним для 4000 дилерів GM по всіх США.

До речі, щоб водіям зайвий раз не витрачати гроші та нерви, можна оформити карту технічної допомоги від Finance.ua — ваш цілодобовий Assistance в дорозі.

AvtoDream За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.