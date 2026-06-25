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Gemini в Google Таблицях тепер сам виправляє помилки у формулах

Технології&Авто
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Google вдосконалила свій табличний редактор: тепер штучний інтелект Gemini вміє самостійно знаходити та виправляти помилки у формулах.

Як було і що змінилося

Раніше, коли у формулі щось йшло не так, користувач бачив лише стандартне повідомлення про помилку — без жодних пояснень щодо її причини. Розібратися, де саме сталася помилка, нерідко було непросто, особливо у складних обчисленнях.
Тепер достатньо одного натискання: Gemini проаналізує формулу, пояснить суть проблеми та запропонує виправлений варіант.
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За даними компанії, інструмент однаково ефективно працює як із простими розрахунками, так і з багатокроковими складними формулами.

Хто отримає доступ до нової функції

Доступ до нової функції отримають передусім платні користувачі — власники підписок Google AI Pro та Ultra.
Корпоративні клієнти на тарифах Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard і Enterprise Plus також зможуть скористатися оновленням. Крім того, функція буде доступна в освітній версії Google AI Pro for Education.
Для звичайних безкоштовних користувачів нова можливість поки що залишається недоступною.
За матеріалами:
noworries
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Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
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