FT: у ЄС готують план з €20 млрд для України в разі вето Орбана — Finance.ua

FT: у ЄС готують план з €20 млрд для України в разі вето Орбана Сьогодні 10:32 — Казна та Політика

FT: у ЄС готують план з €20 млрд для України в разі вето Орбана

За даними Financial Times, Євросоюз готує резервний план, щоб надати Україні 20 мільярдів євро в обхід запереченням прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на Financial Times.

За цим повідомленням, пропонований механізм може бути застосований, якщо вето Орбана не вдасться подолати на саміті, запланованому на 1 лютого.

Ця схема передбачатиме надання державами-учасницями гарантій до бюджету ЄС, що дозволить Європейській комісії запозичити в інтересах Києва до 20 мільярдів євро на ринках капіталу. Конкретні терміни ще обговорюються, а остаточна сума буде визначена відповідно до потреб України, вказано в статті.

Схема схожа на структуру, яка використовувалася в 2020 році, коли Єврокомісія надала до 100 мільярдів євро фінансування країнам ЄС під час пандемії COVID-19.

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Financial Times наголошує на важливості, щоб цей варіант не вимагав гарантій від усіх 27 держав-членів ЄС — щоб серед основних учасників були країни з найвищими кредитними рейтингами. Це дозволило б ЄС обійти вето Угорщини — це не потребувало б одностайної підтримки.

Деяким країнам, зокрема Німеччині та Нідерландам, знадобиться схвалення парламенту для надання національних гарантій, це процес, який офіційні особи сподіваються завершити вчасно, щоб надати допомогу Україні до березня.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба переконаний , що ЄС у будь-якому випадку ухвалить рішення про виділення 50 мільярдів євро Україні.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Українська правда За матеріалами:

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