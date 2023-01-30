ФРС планує знизити темпи підвищення ставки — Finance.ua

ФРС планує знизити темпи підвищення ставки Сьогодні 10:45 — Світ

ФРС планує знизити темпи підвищення ставки

Правління Федеральної резервної системи США планує знову знизити темпи підвищення процентних ставок до 25 базисних пунктів наступного тижня на тлі ознак уповільнення інфляції.

Про це повідомляє Bloomberg.

Політики готові підвищити свою базову ставку федеральних фондів на чверть відсоткового пункту в середу, до діапазону від 4,5% до 4,75%, змінивши розмір підвищення на другій зустрічі поспіль.

Цей крок відбудеться після низки останніх даних, які свідчать про те, що агресивна кампанія ФРС щодо уповільнення інфляції працює.

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За словами президента ФРС Філадельфії Патріка Харкера, підвищення ставки ще відбуватиметься кілька разів цього року, проте дні, коли підвищення сягало 75, у минулому.

Зазначається, що представники ФРС чітко дали зрозуміти, що вони також хочуть побачити докази того, що дисбаланс попиту та пропозиції на ринку праці починає покращуватися.

Згідно з опитуваними Bloomberg економістами, кількість робочих місць, ймовірно, сповільнилася в січні, прогнозуючи, що роботодавці створили 185 тис. робочих місць порівняно з 223 тис. у грудні.

Вони бачать, що рівень безробіття досягає 3,6%, як і раніше, близького до мінімуму за п’ять десятиліть, і очікують, що середній погодинний заробіток зросте на 4,3% порівняно з роком раніше.

Економічна Правда За матеріалами:

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