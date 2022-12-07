Фріланс: які є платформи з іноземними замовниками та основні правила роботи з клієнтами — Finance.ua

Фріланс: які є платформи з іноземними замовниками та основні правила роботи з клієнтами Сьогодні 08:02 — Особисті фінанси

Фріланс: які є платформи з іноземними замовниками та основні правила роботи з клієнтами

Незалежно від того, ви — новачок «на вільних жнивах» чи вважаєте себе досвіченим фрилансером, у вас має бути сучасний, постійно оновлюваний профіль на фріланс-платформі, гарні відгуки від замовників, якісне портфоліо з кейсами, власна ніша діяльності та перелік послуг, які можете монетизувати. Це те, що «підсвічує» саме вас на тлі інших виконавців.

Чим відоміша біржа, тим безпечніше з нею працювати фрилансерам, тим масштабніші тут клієнти та вища конкуренція.

Обирайте ті платформи, які крім популярності гарантують і захищені фінансові транзакції: після вибору виконавця замовник одразу оплачує роботу, але гроші бронюються на внутрішніх рахунках біржі до підтвердження клієнтом про успішне завершення завдання.

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У такому разі ви, як фрилансер, захищені від шахраїв та маєте можливість в разі необхідності оскаржити відгук чи результат взаємодії із замовником.

Вивчайте фокус біржі перед тим, як зареєструватись. Усі платформи по-своєму визначають, скільки безкоштовних відгуків на замовлення матиме фрилансер, який набір «плюшок» в платному акаунті, а також розмір та гнучкість власної комісії.

Будьте готові, що в будь-якому разі, ви віддасте 10-20% відсотків від свого заробітку, якщо платформа не пропонує інших розрахунків, що залежать від категорії платного акаунту та довгостроковості вашої взаємодії з клієнтом.

Так само по-різному працюють алгоритми показу замовлень та пошуку виконавців. Новачки можуть не бачити складних / дорогих запитів, а експертам не показують дешеві пропозиції.

Щоб показати свою спеціалізацію, вибирайте лише декілька напрямків або навіть один і розвивайтесь в них. Універсальність дещо відлякує замовників.

Не важливо, ви — новачок у фрилансі чи почали ще до того, як це стало мейнстримом, основні правила роботи з клієнтами залишаються незмінними:

необхідно бути експертом та постійно підвищувати свою експертизу;

знати або активно вивчати англійську;

розвивати навички самопрезентації;

уміти продавати власні знання за адекватною ціною;

сприймати та витримувати конкуренцію;

розвивати навички переговорів з клієнтами;

мати високий рівень самоорганізованості;

мати сильну самомотивацію;

розвивати навичку правильно розраховувати час та зусилля;

бути готовим до ненормованого графіка та форс-мажорів, які трапляються в Україні після руйнування ракетними обстрілами критичної інфраструктури.

До речі, англійська сьогодні необхідна для успішної кар’єри. І якщо потрібно швидко та якісно вивчити іноземну мову, радимо звернути увагу на міжнародну мережу шкіл англійської мови Speak Up. Спілкування лише англійською, доступ до навчання з будь-якої точки світу, гнучкість у реалізації особистого плану навчання — це те, що допоможе добре прокачати свою англійську.

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