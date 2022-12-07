Фріланс: які є платформи з іноземними замовниками та основні правила роботи з клієнтами — Finance.ua

Фріланс: які є платформи з іноземними замовниками та основні правила роботи з клієнтами
Незалежно від того, ви — новачок «на вільних жнивах» чи вважаєте себе досвіченим фрилансером, у вас має бути сучасний, постійно оновлюваний профіль на фріланс-платформі, гарні відгуки від замовників, якісне портфоліо з кейсами, власна ніша діяльності та перелік послуг, які можете монетизувати. Це те, що «підсвічує» саме вас на тлі інших виконавців.
Про це сказано в матеріалі Finance.ua Як працювати на фриланс-біржах для іноземних замовників.
Чим відоміша біржа, тим безпечніше з нею працювати фрилансерам, тим масштабніші тут клієнти та вища конкуренція.
Обирайте ті платформи, які крім популярності гарантують і захищені фінансові транзакції: після вибору виконавця замовник одразу оплачує роботу, але гроші бронюються на внутрішніх рахунках біржі до підтвердження клієнтом про успішне завершення завдання.
У такому разі ви, як фрилансер, захищені від шахраїв та маєте можливість в разі необхідності оскаржити відгук чи результат взаємодії із замовником.
Платформи (Upwork, Freelancer, Fiverr, Guru, Working Nomads тощо) можуть відрізнятися кількістю тематичних рубрик для замовлень.
Вивчайте фокус біржі перед тим, як зареєструватись. Усі платформи по-своєму визначають, скільки безкоштовних відгуків на замовлення матиме фрилансер, який набір «плюшок» в платному акаунті, а також розмір та гнучкість власної комісії.
Будьте готові, що в будь-якому разі, ви віддасте 10-20% відсотків від свого заробітку, якщо платформа не пропонує інших розрахунків, що залежать від категорії платного акаунту та довгостроковості вашої взаємодії з клієнтом.
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Так само по-різному працюють алгоритми показу замовлень та пошуку виконавців. Новачки можуть не бачити складних / дорогих запитів, а експертам не показують дешеві пропозиції.
Щоб показати свою спеціалізацію, вибирайте лише декілька напрямків або навіть один і розвивайтесь в них. Універсальність дещо відлякує замовників.
Не важливо, ви — новачок у фрилансі чи почали ще до того, як це стало мейнстримом, основні правила роботи з клієнтами залишаються незмінними:
- необхідно бути експертом та постійно підвищувати свою експертизу;
- знати або активно вивчати англійську;
- розвивати навички самопрезентації;
- уміти продавати власні знання за адекватною ціною;
- сприймати та витримувати конкуренцію;
- розвивати навички переговорів з клієнтами;
- мати високий рівень самоорганізованості;
- мати сильну самомотивацію;
- розвивати навичку правильно розраховувати час та зусилля;
- бути готовим до ненормованого графіка та форс-мажорів, які трапляються в Україні після руйнування ракетними обстрілами критичної інфраструктури.
До речі, англійська сьогодні необхідна для успішної кар’єри. І якщо потрібно швидко та якісно вивчити іноземну мову, радимо звернути увагу на міжнародну мережу шкіл англійської мови Speak Up. Спілкування лише англійською, доступ до навчання з будь-якої точки світу, гнучкість у реалізації особистого плану навчання — це те, що допоможе добре прокачати свою англійську.
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