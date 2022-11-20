Forbes опублікував рейтинг найкращих роботодавців світу — Finance.ua

Forbes опублікував рейтинг найкращих роботодавців світу
Видання Forbes разом з партнером, дослідницькою компанією Statista, склали шостий щорічний рейтинг найкращих роботодавців світу, пише robota.ua.
До рейтингу увійшли компанії, в яких співробітникам працювати максимально комфортно, і виконують вони свою роботу із задоволенням.
У рамках складання рейтингу опитали близько 150 тисяч співробітників (у 57 країнах світу), які працюють у транснаціональних компаніях, щоб визначити, які з них дбають про корпоративний вплив та імідж, розвиток талантів, гендерну рівність та соціальну відповідальність.
Респондентів попросили оцінити готовність рекомендувати своїх роботодавців друзям і родичам, а також інших роботодавців у відповідних галузях.
П’ятірка переможців рейтингу:
- Очолила рейтинг компанія Samsung Electronics.
- Друге місце посіла Microsoft.
- Третім найкращим роботодавцем світу стала компанія IBM.
- Четвертим — Alphabet.
- П’ятим — Apple.
Світові рейтинги — неабияка мотивація і для наших, українських компаній. Досвід сильних міжнародних брендів роботодавця буде корисний маркетологам, бренд-менеджерам, HR-фахівцям та CEO бізнесів.
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