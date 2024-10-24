Франція запроваджує тимчасовий прикордонний контроль: що зміниться — Finance.ua

Франція запроваджує тимчасовий прикордонний контроль: що зміниться Сьогодні 12:32 — Світ

Франція запроваджує тимчасовий прикордонний контроль: що зміниться, delano.lu

Франція запровадить тимчасові перевірки на кордоні з шістьма сусідніми країнами з 1 листопада 2024 року для усунення ризиків безпеці. Це стосується кордонів із Бельгією, Люксембургом, Німеччиною, Швейцарією, Італією та Іспанією.

Це рішення діятиме до квітня 2025 року і охоплюватиме наземні, повітряні та морські шляхи. Видання Delano.lu пише, що Франція вже повідомила Європейську комісію та сусідні держави про своє рішення, посилаючись на серйозні загрози громадському порядку та безпеці.

Це рішення було прийнято після періоду зростання напруженості навколо міграції, оголосив прем’єр-міністр Мішель Барньє. За словами уряду Франції, перевірки мотивовані необхідністю зупинити мігрантів без документів, особливо тих, хто намагається потрапити до Сполученого Королівства через Францію.

Мігранти часто намагаються перетнути Ла-Манш, створюючи серйозні проблеми для французької влади. Кордон з Італією вже давно контролюється у співпраці з італійською владою, і, за словами Барньє, цей контроль виявився ефективним.

«Захід себе зарекомендував. Зараз ми запровадимо цей контроль на всіх наших державних кордонах», — сказав Прем’єр-міністр.

Що це означає?

Українцям, які планують поїздки до Франції або транзитом через неї, слід бути готовими до можливих затримок та суворіших перевірок на кордоні.

Хоча безвізовий режим для українців залишається чинним, французькі прикордонники посилять контроль, зокрема для запобігання нелегальній міграції тощо.

Не Францією єдиною

До слова, Франція не єдина в ЄС, хто вдається до таких заходів — у вересні Німеччина також оголосила про намір контролювати свої кордони.

Німеччина ввела аналогічні заходи контролю 16 вересня 2024 року на своїх кордонах з Францією, Бельгією, Нідерландами, Люксембургом та Данією.

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Німецькі посадовці пояснили, що перевірки необхідні для усунення ризиків безпеки, створених нелегальною імміграцією, включаючи торгівлю людьми на зовнішніх кордонах ЄС. Вони також вказали, що ця ситуація ускладнила можливості прийому біженців, які і так переживають труднощі, особливо після притоку громадян України.

Очікується, що прикордонний контроль між Люксембургом і Німеччиною залишиться в силі до 15 березня 2025 року.

І Франція, і Німеччина сформулювали ці заходи як важливу відповідь на зростаючі загрози безпеці в Європі. Уряд Франції підкреслив зростання насильства серед мігрантів у ключових транзитних пунктах і наголосив на необхідності посилення безпеки вздовж своїх кордонів.

Наразі 8 із 27 країн-членів Європейського Союзу запровадили певну форму прикордонного контролю. Це Австрія, Данія, Франція, Німеччина, Італія, Норвегія, Словенія та Швеція.

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