Франція стала найбільшим експортером електроенергії в Європі, а Німеччина перетворилася на імпортера — Finance.ua

Франція стала найбільшим експортером електроенергії в Європі, а Німеччина перетворилася на імпортера Сьогодні 12:42 — Енергетика

Франція стала найбільшим експортером електроенергії в Європі, а Німеччина перетворилася на імпортера

Франція випередила Швецію і стала найбільшим експортером електроенергії в Європі.

Про це пише Bloomberg.

Водночас Німеччина в першій половині цього року перетворилася з експортера на імпортера.

Загальний чистий експорт Франції склав 17,6 ТВт·год, при цьому велика частина електроенергії надходить до Великої Британії та Італії, згідно зі звітом EnAppSys Ltd., в якому вказано імпорт та експорт.

Французька ядерна потужність є наріжним каменем європейського ринку електроенергії, незважаючи на те, що її потужність коливається близько 50%. Її атомні станції, як і раніше, мають вирішальне значення для ринку, попри перебої в роботі та високу продуктивність відновлюваних джерел, таких як сонячна енергія.

Збільшення експорту з країни було повʼязане з «підвищенням доступності ядерних активів країни», заявив директор EnAppSys Жан-Поль Харреман.

«Хоча доступність, як і раніше, на 10−15% нижча за норму, збільшення потужності на 5−10 ГВт порівняно з минулим роком допомогло знову змінити енергетичний баланс Франції у бік експорту», — кажуть в Bloomberg.

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Тоді як Швеція опустилася на друге місце, Іспанія обігнала Німеччину і стала третім за величиною чистим експортером у Європі із загальним чистим відпливом 8,8 ТВт·год, йдеться у звіті.

Іспанія, нещодавно охоплена екстремальною спекою, отримала прибуток від збільшення відновлюваної генерації, оскільки величезні сонячні потужності стимулювали зростання експорту. Експорт Швеції склав 14,6 ТВт·год.

Закриття Німеччиною своїх атомних електростанцій спричинило те, що її «енергетичний баланс переключився на імпорт», йдеться у звіті.

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