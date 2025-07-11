Ford відкликає сотні тисяч авто через дефект — Finance.ua

Ford відкликає сотні тисяч авто через дефект Сьогодні 23:27 — Технології&Авто

Ford відкликає сотні тисяч авто через дефект

Компанія Ford Motor відкликає 850 318 автомобілів у США через потенційну несправність паливного насоса низького тиску, що може призвести до зупинки двигуна.

Про це повідомило Національне управління безпеки дорожнього руху США (NHTSA).

Несправний паливний насос може зменшити подачу палива з бака в двигун, що призводить до зупинки двигуна та підвищення ризику аварії, повідомило NHTSA у четвер.

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Управління безпеки автомобілів отримало шість скарг споживачів на втрату потужності через несправність насоса.

До виходу з ладу паливного насоса водії можуть помітити погіршення роботи двигуна, включаючи пропуски запалювання, нерівну роботу, зниження потужності або загоряння індикатора Check Engine, ідеться в повідомленні NHTSA для дилерів.

Можливість несправностей вища за низького рівня палива або в спеку, додали в агентстві.

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Відкликання зачіпає, зокрема, деякі моделі Lincoln Aviator, вантажівки F-150 та Mustang. За оцінками NHTSA, дефект виявлено у 10% автомобілів, які потенційно зачепило.

Компанія Ford все ще розробляє рішення.

УНН За матеріалами:

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