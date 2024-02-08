Ford презентував свій найдоступніший кросовер (фото) — Finance.ua

Ford презентував свій найдоступніший кросовер (фото) Сьогодні 00:20 — Технології&Авто

Представлено новий Ford Puma 2024. Найкомпактніший і найдешевший кросовер марки пройшов оновлення слідом за старшим братом Ford Kuga. Про це повідомляється на офіційному сайті виробника.

Кросовер Ford Puma не надто змінився зовні — йому оновили решітку радіатора, фари та ліхтарі. Вперше для моделі доступна матрична оптика. Версія ST традиційно вирізняється більш яскравим дизайном з обвісом і 18-дюймовими дисками.

Салон Ford Puma 2024 зазнав більш серйозних змін. Кросовер отримав нове кермо, поліпшену віртуальну панель приладів і сучасну мультимедійну систему SYNC 4 зі збільшеним 12-дюймовим тачскріном (завдяки їй стало менше кнопок).

Перелік опцій поповнили інтернет 5G, камери кругового огляду і система попередження зіткнень під час руху заднім ходом, а адаптивний круїз-контроль доопрацьовано.

Спочатку Ford Puma 2024 буде доступний тільки з 1,0-літровими турбомоторами, доповненими 48-вольтною «м'якою» гібридною установкою. Стандартна модель доступна у версіях на 125 і 155 к. с., а варіант ST отримав 170-сильний двигун. А до кінця року лінійку поповнить електромобіль Ford Puma.

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