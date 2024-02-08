Ford презентував свій найдоступніший кросовер (фото) — Finance.ua
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Ford презентував свій найдоступніший кросовер (фото)

Технології&Авто
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Представлено новий Ford Puma 2024. Найкомпактніший і найдешевший кросовер марки пройшов оновлення слідом за старшим братом Ford Kuga. Про це повідомляється на офіційному сайті виробника.
Ford презентував свій найдоступніший кросовер (фото)
Кросовер Ford Puma не надто змінився зовні — йому оновили решітку радіатора, фари та ліхтарі. Вперше для моделі доступна матрична оптика. Версія ST традиційно вирізняється більш яскравим дизайном з обвісом і 18-дюймовими дисками.
Ford презентував свій найдоступніший кросовер (фото)
Салон Ford Puma 2024 зазнав більш серйозних змін. Кросовер отримав нове кермо, поліпшену віртуальну панель приладів і сучасну мультимедійну систему SYNC 4 зі збільшеним 12-дюймовим тачскріном (завдяки їй стало менше кнопок).
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Перелік опцій поповнили інтернет 5G, камери кругового огляду і система попередження зіткнень під час руху заднім ходом, а адаптивний круїз-контроль доопрацьовано.
Ford презентував свій найдоступніший кросовер (фото)
Спочатку Ford Puma 2024 буде доступний тільки з 1,0-літровими турбомоторами, доповненими 48-вольтною «м'якою» гібридною установкою. Стандартна модель доступна у версіях на 125 і 155 к. с., а варіант ST отримав 170-сильний двигун. А до кінця року лінійку поповнить електромобіль Ford Puma.
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Фокус
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