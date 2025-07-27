Ford може відродити моделі Focus та Fiesta у Європі — Finance.ua

Ford може відродити моделі Focus та Fiesta у Європі Сьогодні 03:07 — Технології&Авто

Ford може відродити моделі Focus та Fiesta у Європі

Ford розглядає повернення моделі Fiesta для Європи. Водночас Ford може планувати швидке відродження Focus, виробництво якого поки що заплановано завершити вже в цьому році.

Про це повідомляє Automobilwoche.

Що відомо

Обидві відроджені моделі, ймовірно, будуть побудовані на платформі MEB від Volkswagen, яка вже лежить в основі моделей Ford Explorer та Capri, що продаються в Європі.

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Виробництво Ford Fiesta в США припинили після 2019 модельного року, але в Європі він протримався до 2023-го.

Ford ще не підтвердив прямо, що Fiesta повертається, хоча Крістоф Герр, голова сервісної організації Ford (FCSD) у Німеччині, Австрії та Швейцарії, повідомив європейським дилерам, що керівництво бренду схвалило інвестиції в нові гібридні та електричні моделі.

«Ford інвестуватиме в кілька автомобілів, деякі з них разом з партнерами, а також з різними видами двигунів, включаючи гібриди та повністю електричні автомобілі», — сказав Герр.

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Згідно зі звітом, це також може включати відродження моделі Focus, виробництво якої було знято з ринку США у 2018 році, а європейське виробництво заплановано припинити пізніше цього року. Принаймні, європейські дилери сподіваються на заміну Focus.

Обидві моделі можуть бути побудовані на платформі MEB від Volkswagen, яку Ford вже успішно використовує в Європі.

Як моделі Explorer, так і Capri, що продаються в Європі, побудовані на платформі VW, але зменшена версія платформи ляже в основу майбутніх моделей ID.1 та ID.2.

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