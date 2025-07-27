Ford може відродити моделі Focus та Fiesta у Європі — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Ford може відродити моделі Focus та Fiesta у Європі

Технології&Авто
129
Ford може відродити моделі Focus та Fiesta у Європі
Ford може відродити моделі Focus та Fiesta у Європі
Ford розглядає повернення моделі Fiesta для Європи. Водночас Ford може планувати швидке відродження Focus, виробництво якого поки що заплановано завершити вже в цьому році.
Про це повідомляє Automobilwoche.

Що відомо

Обидві відроджені моделі, ймовірно, будуть побудовані на платформі MEB від Volkswagen, яка вже лежить в основі моделей Ford Explorer та Capri, що продаються в Європі.
Читайте також
Виробництво Ford Fiesta в США припинили після 2019 модельного року, але в Європі він протримався до 2023-го.
Ford ще не підтвердив прямо, що Fiesta повертається, хоча Крістоф Герр, голова сервісної організації Ford (FCSD) у Німеччині, Австрії та Швейцарії, повідомив європейським дилерам, що керівництво бренду схвалило інвестиції в нові гібридні та електричні моделі.
«Ford інвестуватиме в кілька автомобілів, деякі з них разом з партнерами, а також з різними видами двигунів, включаючи гібриди та повністю електричні автомобілі», — сказав Герр.
Читайте також
Згідно зі звітом, це також може включати відродження моделі Focus, виробництво якої було знято з ринку США у 2018 році, а європейське виробництво заплановано припинити пізніше цього року. Принаймні, європейські дилери сподіваються на заміну Focus.
Обидві моделі можуть бути побудовані на платформі MEB від Volkswagen, яку Ford вже успішно використовує в Європі.
Як моделі Explorer, так і Capri, що продаються в Європі, побудовані на платформі VW, але зменшена версія платформи ляже в основу майбутніх моделей ID.1 та ID.2.
За матеріалами:
Телеканал 24
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems