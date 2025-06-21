Ford здивував новим практичним позашляховиком у несподіваному стилі (фото) — Finance.ua

Ford здивував новим практичним позашляховиком у несподіваному стилі (фото)
Знаменита практична модель Ford F-150 вважається недорогою — це базовий автомобіль вантажної лінійки виробника. Виробник зробив цю модель набагато крутішою з модифікацією Lobo.
Деталі про новий Ford F-150 Lobo 2025 року стали відомі Motor1.
Це не тільки практична альтернатива сучасним кросоверам, але тепер ще й стильна машина.
Новий Ford F-150 Lobo 2025 модельного року отримав більш агресивну зовнішність з новими бамперами та іншою світлотехнікою.
Новий Lobo пішов ще далі і приміряв більш спортивне оформлення і особливі колісні диски на 22 дюйми. До того ж машині занизили підвіску.
Двигун пікапу Ford F-150 Lobo підготували один. Це 5-літровий бензиновий V8 потужністю 400 к.с. Такий мотор можна вибрати і для інших модифікацій моделі, і для Lobo віддачу не підвищували. Та цифра все одно видатна.
Трансмісія повноприводна. Однак автомобіль позиціонується як стильний варіант пікапа для рівних доріг.
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