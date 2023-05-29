Ford матиме з Tesla спільні зарядні станції — Finance.ua

Ford матиме з Tesla спільні зарядні станції Сьогодні 23:43 — Технології&Авто

Ford матиме з Tesla спільні зарядні станції

Гендиректор Ford Джим Фарлі і гендиректор Tesla Ілон Маск підписали договір про співпрацю для створення спільних зарядних станцій для електромобілів Superchargers.

Згідно з угодою, Ford заявив, що з 2025 модельного року він перейде на Північноамериканський стандарт зарядки Tesla з відкритим кодом (NACS) для своїх автомобілів.

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Інші існуючі моделі, які використовують глобальний стандарт Комбінованої системи зарядки (CCS), зможуть використовувати перехідник для зарядних станцій Tesla.

Всі існуючі та майбутні клієнти Ford матимуть доступ до 12 тис. зарядних станцій Tesla Supercharger у США та всього 45 тис. станцій по всьому світу.

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