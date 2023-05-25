Ціни на вживані Tesla Model Y впали до 20 000 доларів — Finance.ua
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Ціни на вживані Tesla Model Y впали до 20 000 доларів

Технології&Авто
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Ціни на вживані Tesla Model Y впали до 20 000 доларів
Ціни на вживані Tesla Model Y впали до 20 000 доларів
Електричний кросовер Tesla Model Y наразі один з найпопулярніших нових автомобілів в багатьох країнах світу. Привабливості йому додає ще й недавнє зниження ціни на основних ринках Америки, Європи та Китаю.
Так, у Європі двомоторна Model Y зараз коштує від 58 тисяч євро.
Слідом за новими, знижуються ціни на вживані Model Y. Зокрема, на американських страхових аукціонах IAAI та Copart вартість цих електромобілів зменшуються протягом цілого року, повідомляє сервіс статистики американських аукціонів AutoAstat.
Якщо ще в липні 2022 року середня ціна виграного Tesla Model Y становила $29 000, то зараз опустилась до $20 000. Лише за останній місяць середня ціна впала на 73 долари.
Джерело: сервіс статистики американських аукціонів AutoAstat
Джерело: сервіс статистики американських аукціонів AutoAstat
Звичайно, ціна кожного окремого лоту залежить від року випуску, модифікації та характеру пошкоджень. Однак саме на таку суму можна орієнтуватись, якщо є бажання привезти «Теслу» зі США.

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За матеріалами:
Телеканал 24
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