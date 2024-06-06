Ford готується виробляти доступні електромобілі — Finance.ua

Ford готується виробляти доступні електромобілі
Генеральний директор Ford Джим Фарлі хоче, щоб компанія постачала на ринок доступні електромобілі, як це свого часу зробив Генрі Форд з Model T. Однак найважче зробити це прибутково.
Після того, як ставка Китаю на електромобілі «окупилася», Ford хоче конкурувати з найкращими, включаючи BYD.
Фарлі вважає, що електромобілі наступного покоління будуть «не тільки прибутковими, але й доступними для більшості американців».
За словами Фарлі, наступна хвиля електромобілів Ford буде «конкурентоспроможною з найкращими в бізнесі». І прямо зараз Ford вважає, що ці електромобілі походять із Китаю.
Фарлі заявив, що з початку цього року Ford «таємно» працює над меншою платформою електромобілів, щоб створити основу для більш доступних моделей. Фарлі сказав, що для розробки нової платформи американський автовиробник зібрав невелику команду з одними з найкращих у світі інженерів електромобілів.
«Вони розробляють зовсім інший підхід, інший продукт за іншу ціну з набагато меншим акумулятором і іншою хімією», — додав Фарлі.
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