Ford готується виробляти доступні електромобілі — Finance.ua

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Ford готується виробляти доступні електромобілі

Технології&Авто
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Ford готується виробляти доступні електромобілі
Ford готується виробляти доступні електромобілі
Генеральний директор Ford Джим Фарлі хоче, щоб компанія постачала на ринок доступні електромобілі, як це свого часу зробив Генрі Форд з Model T. Однак найважче зробити це прибутково.
Після того, як ставка Китаю на електромобілі «окупилася», Ford хоче конкурувати з найкращими, включаючи BYD.
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Фарлі вважає, що електромобілі наступного покоління будуть «не тільки прибутковими, але й доступними для більшості американців».
За словами Фарлі, наступна хвиля електромобілів Ford буде «конкурентоспроможною з найкращими в бізнесі». І прямо зараз Ford вважає, що ці електромобілі походять із Китаю.
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Фарлі заявив, що з початку цього року Ford «таємно» працює над меншою платформою електромобілів, щоб створити основу для більш доступних моделей. Фарлі сказав, що для розробки нової платформи американський автовиробник зібрав невелику команду з одними з найкращих у світі інженерів електромобілів.
«Вони розробляють зовсім інший підхід, інший продукт за іншу ціну з набагато меншим акумулятором і іншою хімією», — додав Фарлі.
За матеріалами:
Autogeek
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