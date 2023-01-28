Ford анонсував повну відмову від бензинових та дизельних авто — Finance.ua

Ford анонсував повну відмову від бензинових та дизельних авто
Автовиробник Ford планує повністю припинити продаж у Європі легкових авто з бензиновими та дизельними двигунами. Це станеться до 2030 року.
Про це повідомляє Automotive News Europe. Концерн перейде на електрокари поступово.
Зазначається, що в цьому сегменті 2/3 авто будуть електрокарами або гібридами, що заряджаються.
У реорганізацію виробничого процесу, зокрема, в модернізацію ключового європейського заводу Ford у Кельні вкладуть близько 2 млрд доларів і скоротять близько 1000 робітників.
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Також у зв’язку з цим знімуть із виробництва деякі моделі. Зокрема, Ford Focus та Fiesta.
За межами Європи бензинові та дизельні Ford йти з ринку не будуть.
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