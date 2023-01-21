Дизель VS Бензин: які автомобілі найчастіше купують українці — Finance.ua
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Дизель VS Бензин: які автомобілі найчастіше купують українці

Технології&Авто
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У 2022 році українці найбільше купували бензинові автівки, проте з-за кордону привозили більше вживаних дизельних легкових машин.
Протягом минулого року українці найчастіше обирали бензинові автомобілі. Таких придбали 42,1% від загальної кількості угод купівлі-продажу нових та вживаних легковиків (486,5 тис.). Якщо до них додати автомобілі зі встановленим газобалонним обладнанням (15,2%, 175,9 тис.) та машини з гібридними двигунами (1,7%, 19,5 тис.), то легкові авто на бензині складатимуть абсолютну більшість: майже 60% від загальної кількості продажів.
Натомість частка дизельних автомобілів склала 38,5% (444,3 тис.).
На внутрішньому ринку у 2022 році переважали бензинові автомобілі — таких угод було укладено 43,8% (311,4 тис. угод); із газовою установкою — у 22,1% випадків (157,2 тис. угод). Таким чином, минулого року дизельні автомобілі були в меншості: 31,2% (222 тис. угод), зазначають експерти.
Тим часом з-за кордону найбільше привозили вживані легковики з дизельним двигуном (212,7 тис., 52,6%). Частка бензинових авто склала 37,9% (153,3 тис.), а машин з ГБО — 4,5% (18,3 тис.).
Серед усіх вперше зареєстрованих нових авто минулого року 55,7% (21,8 тис. шт.) мали бензиновий двигун.
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За матеріалами:
mmr.ua
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