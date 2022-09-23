Forbes назвав наймолодшу людину із мільярдним капіталом — Finance.ua
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Forbes назвав наймолодшу людину із мільярдним капіталом

Світ
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Forbes назвав наймолодшу людину із мільярдним капіталом
Forbes назвав наймолодшу людину із мільярдним капіталом
У клубі мільярдерів сталися серйозні зміни. Усе через смерть відомого бізнесмена та інвестора з Південної Кореї.
Як пише Forbes, Кім Чон Джу, також відомий як Джей Кім, був засновником найбільшої корейської ігрової компанії Nexon. Він помер у лютому 2022 року у віці 54 років. Деталі про це не розкривали.

Хто став наймолодшим мільярдером світу

Доньки бізнесмена успадкували акції холдингової компанії NXC. Йдеться про 30,78% активів для кожної з них, згідно з офіційними документами. NXC, що базується в Південній Кореї, є найбільшим акціонером компанії Nexon, зареєстрованої на біржі Японії, з часткою у розмірі майже 48%.
Частки доньок Джей Кіма в компанії оцінюють у 2,5 мільярда доларів. Після сплати податків, капітали спадкоємиць будуть становити по 1 мільярду доларів для кожної. Річ у тому, що у Південні Кореї один із найбільших податків на спадок у світі. Тож сумарно вони віддадуть державі 3 мільярди доларів.
Одна з його доньок тепер стала наймолодшою мільярдеркою світу. Їй лише 18 років. До неї цей статус належав німцю Кевіну Девіду Леманну. Його капітал Forbes оцінює в 1,9 мільярда доларів.
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Дружина Кім Чон Джуа, яка до цього була мільярдеркою, теж отримала у спадок активи NXC від свого чоловіка. Її частка склала 4,57%. Ю Чон Хен не лише допомогла заснувати компанію у 1994 році, але й залишається найбільшим акціонером з пакетом на 34%.
Цього року жінка також дебютувала у рейтингу найбагатших людей Південної Кореї з капіталом у 3 мільярди доларів. Тоді як у 2021 році Кім Чон Джу входив до трійки найзаможніших людей країни. Його статки оцінювали у 10,9 мільярда доларів.
За матеріалами:
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