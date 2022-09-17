Названі міста світу з найбільшою кількістю багатіїв (інфографіка) — Finance.ua
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Названі міста світу з найбільшою кількістю багатіїв (інфографіка)

Світ
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Названі міста світу з найбільшою кількістю багатіїв (інфографіка)
Названі міста світу з найбільшою кількістю багатіїв (інфографіка)
Компанія Henley & Partners випустила рейтинг міст з найбільшою кількістю заможних людей.
В основу рейтинга лягли дані компанії New World Wealth, яка відстежує тенденції міжнародної міграції приватного капіталу.
Відзначається, що топ-10 найбагатших міст визначалися за кількістю проживаючих в них хайнетів (HNWI — людей, чий статок перевищує 1 млн дол.). Також рейтинг дає уявлення про кількість проживаючих в цих містах мультимільйонерів (статки від 10 млн дол.) і центимільйонерів (статки від 100 млн дол.).

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Перші п’ять місць рейтингу зайняли Нью-Йорк, Токіо, Сан-Франциско, Лондон і Сінгапур. При цьому порядок міст з найбільшою кількістю центимільйонерів дещо відрізняється — за Нью-Йорком, де проживає 737 володарів статків від 100 млн дол., слідує Сан-Франциско (623), потім Лондон (406), Сінгапур (336) і Токіо (263).
Далі у топ-10 розмістилися Лос-Анджелес та Малібу, Чикаго, Х’юстон, Пекін та Шанхай.
Названі міста світу з найбільшою кількістю багатіїв (інфографіка)
У Топ-20 найбагатших міст світу також увійшли: Сідней, Гонконг, Франкфурт, Торонто, Цюріх, Сеул, Мельбурн, Даллас і Форт-Уерт, Женева і Париж.
При цьому, на думку експертів компанії New World Wealth, маса заможних жителів Дубая, Мумбая і Шеньчженя так швидко зростає, що до 2030 року ці міста також увійдуть в Топ-20 найбагатших міст планети.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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