Forbes назвав найкраще місто у світі для пенсіонерів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Forbes назвав найкраще місто у світі для пенсіонерів

Світ
102
Forbes назвав найкраще місто у світі для пенсіонерів
Forbes назвав найкраще місто у світі для пенсіонерів
Американський журнал Forbes назвав Валенсію найкращим місцем для життя пенсіонерів.
При цьому відзначили сонячний клімат, доступну вартість життя, якісну медицину та багату культуру.
Читайте також

Витрати

Середні місячні витрати у Валенсії становлять 2 363 долари, що на 53% менше, ніж у США.

Переваги

Місто також вирізняється безпекою та великою кількістю іноземців, що сприяє легкій адаптації.
За співвідношенням ціни та якості життя Валенсія є ідеальним місцем для пенсіонерів з-за кордону.
Раніше ми писали, що рротягом 2024 року ціни на вторинне житло у Валенсії зросли на 17,7%.Це робить регіон одним із лідерів зростання цін в Іспанії. Середня вартість квадратного метра сягнула 1991 євро.
Читайте також
Експерти пояснюють це підвищення дефіцитом пропозицій та високим попитом, посиленим доступними іпотечними ставками. У столиці регіону середня ціна квадратного метра становить вже 3197 євро.

Зелена карта онлайн

Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.