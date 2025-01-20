Forbes назвав найкраще місто у світі для пенсіонерів — Finance.ua

Forbes назвав найкраще місто у світі для пенсіонерів
Американський журнал Forbes назвав Валенсію найкращим місцем для життя пенсіонерів.
При цьому відзначили сонячний клімат, доступну вартість життя, якісну медицину та багату культуру.
Витрати
Середні місячні витрати у Валенсії становлять 2 363 долари, що на 53% менше, ніж у США.
Переваги
Місто також вирізняється безпекою та великою кількістю іноземців, що сприяє легкій адаптації.
За співвідношенням ціни та якості життя Валенсія є ідеальним місцем для пенсіонерів з-за кордону.
Раніше ми писали, що рротягом 2024 року ціни на вторинне житло у Валенсії зросли на 17,7%.Це робить регіон одним із лідерів зростання цін в Іспанії. Середня вартість квадратного метра сягнула 1991 євро.
Експерти пояснюють це підвищення дефіцитом пропозицій та високим попитом, посиленим доступними іпотечними ставками. У столиці регіону середня ціна квадратного метра становить вже 3197 євро.
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