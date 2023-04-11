ФОПам потрібно повідомляти про свій статус, щоб уникнути штрафу 680 гривень - ДПС — Finance.ua

ФОПам потрібно повідомляти про свій статус, щоб уникнути штрафу 680 гривень - ДПС Вчора 14:00 — Казна та Політика

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області нагадує, що 01 квітня 2023 року набрав чинності Закон України від 12 січня 2023 року № 2888-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо платіжних послуг», — пише Кадровик.

Так, з урахуванням змін, фізичні особи — підприємці та особи, які провадять незалежну професійну діяльність, зобов’язані повідомляти про свій статус банки, інші фінансові установи, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей, в яких такі особи відкривають рахунки/електронні гаманці (п. 69.7 ст. 69 Податкового кодексу України (ПКУ)).

Неповідомлення фізичними особами — підприємцями та особами, що проводять незалежну професійну діяльність, про свій статус банку, іншій фінансовій установі, небанківському надавачу платіжних послуг/емітенту електронних грошей при відкритті рахунку/електронного гаманця тягне за собою накладення штрафу в розмірі 680 гривень за кожний випадок неповідомлення.

Нагадаємо, станом на 24 лютого 2023 року в Україні нараховувалося 271 699 ФОПів, які працюють у сфері ІТ. За рік повномасштабної війни кількість ІТ-фахівців, зареєстрованих як ФОПи, збільшилася на 31 793 особи, або на 13%.Про це пише DOU з посиланням на дані аналітичного сервісу YouСontrol.

За рік повномасштабної війни, з 24 лютого 2022-го по 24 лютого 2023-го, українські айтівці закрили 2509 ФОПів, або менше як 1% від нинішньої кількості.

Найпопулярнішим кодом КВЕД, за яким працюють ІТ-фахівці в Україні, залишається «62.01 Комп’ютерне програмування» — за ним зареєстровані 186 147 фахівців, або 69% всіх айтівців, які мають відкритий ФОП.

На другому місці залишається «62.02 Консультування з питань інформатизації» (36 801 фахівець, або 14% всіх ФОПів в ІТ).

Довідка Finance.ua:

Закриття ФОП у Дії. Цей спосіб займе у вас всього 2 хвилини. Процес значно спростили. Раніше потрібно було заповнювати 58 полів, тепер — всього 12.

Вам знадобиться цифровий електронний підпис. Його можна зробити у ЦНАПі, Приватбанку або іншій установі, акредитованій для сертифікації ключів. Зі списком таких установ можна ознайомитися на сайті Центрального засвідчувального органу. Для цього потрібно мати паспорт, ідентифікаційний код та заповнити реєстраційну картку. Зареєструйтеся чи авторизуйтеся у кабінеті громадянина на diia.gov.ua за допомогою електронного підпису. Заповніть онлайн-форму на отримання послуги. Уся важлива інформація вже зберігається в системі — ви маєте лише перевірити чи вона правильна та підписати заяву за допомогою вашого електронного підпису, йдеться на сайті Дія. Підписану заяву буде автоматично надіслано до реєстратора, інформацію про закриття буде також надіслано до податкової служби. Статус заяви можна перевірити у кабінеті громадянина. Повідомлення про закриття ФОПа з’явиться у кабінеті. Також його відправляють електронною поштою.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.