ФОПам потрібно повідомляти про свій статус, щоб уникнути штрафу 680 гривень - ДПС — Finance.ua

ФОПам потрібно повідомляти про свій статус, щоб уникнути штрафу 680 гривень - ДПС
Головне управління ДПС у Дніпропетровській області нагадує, що 01 квітня 2023 року набрав чинності Закон України від 12 січня 2023 року № 2888-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо платіжних послуг», — пише Кадровик.
Так, з урахуванням змін, фізичні особи — підприємці та особи, які провадять незалежну професійну діяльність, зобов’язані повідомляти про свій статус банки, інші фінансові установи, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей, в яких такі особи відкривають рахунки/електронні гаманці (п. 69.7 ст. 69 Податкового кодексу України (ПКУ)).
Неповідомлення фізичними особами — підприємцями та особами, що проводять незалежну професійну діяльність, про свій статус банку, іншій фінансовій установі, небанківському надавачу платіжних послуг/емітенту електронних грошей при відкритті рахунку/електронного гаманця тягне за собою накладення штрафу в розмірі 680 гривень за кожний випадок неповідомлення.
Нагадаємо, станом на 24 лютого 2023 року в Україні нараховувалося 271 699 ФОПів, які працюють у сфері ІТ. За рік повномасштабної війни кількість ІТ-фахівців, зареєстрованих як ФОПи, збільшилася на 31 793 особи, або на 13%.Про це пише DOU з посиланням на дані аналітичного сервісу YouСontrol.
За рік повномасштабної війни, з 24 лютого 2022-го по 24 лютого 2023-го, українські айтівці закрили 2509 ФОПів, або менше як 1% від нинішньої кількості.
Найпопулярнішим кодом КВЕД, за яким працюють ІТ-фахівці в Україні, залишається «62.01 Комп’ютерне програмування» — за ним зареєстровані 186 147 фахівців, або 69% всіх айтівців, які мають відкритий ФОП.
На другому місці залишається «62.02 Консультування з питань інформатизації» (36 801 фахівець, або 14% всіх ФОПів в ІТ).
Довідка Finance.ua:
- Закриття ФОП у Дії. Цей спосіб займе у вас всього 2 хвилини. Процес значно спростили. Раніше потрібно було заповнювати 58 полів, тепер — всього 12.
- Вам знадобиться цифровий електронний підпис. Його можна зробити у ЦНАПі, Приватбанку або іншій установі, акредитованій для сертифікації ключів. Зі списком таких установ можна ознайомитися на сайті Центрального засвідчувального органу. Для цього потрібно мати паспорт, ідентифікаційний код та заповнити реєстраційну картку.
- Зареєструйтеся чи авторизуйтеся у кабінеті громадянина на diia.gov.ua за допомогою електронного підпису.
- Заповніть онлайн-форму на отримання послуги. Уся важлива інформація вже зберігається в системі — ви маєте лише перевірити чи вона правильна та підписати заяву за допомогою вашого електронного підпису, йдеться на сайті Дія.
- Підписану заяву буде автоматично надіслано до реєстратора, інформацію про закриття буде також надіслано до податкової служби.
- Статус заяви можна перевірити у кабінеті громадянина. Повідомлення про закриття ФОПа з’явиться у кабінеті. Також його відправляють електронною поштою.
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