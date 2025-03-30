ФОПам І та ІІ груп нагадали про строки сплати авансового внеску єдиного податку — Finance.ua

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ФОПам І та ІІ груп нагадали про строки сплати авансового внеску єдиного податку

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ФОПам І та ІІ груп нагадали про строки сплати авансового внеску єдиного податку
ФОПам І та ІІ груп нагадали про строки сплати авансового внеску єдиного податку, Фото: freepik
Платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця.
Про це нагадали в Головному управлінні ДПС в Івано-Франківській області.

Як можна сплатити єдиний податок

Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року.
Нарахування авансових внесків для платників єдиного податку першої і другої груп здійснюється на підставі:
  • заяви платника єдиного податку щодо розміру обраної ставки єдиного податку;
  • заяви щодо періоду щорічної відпустки та/або заяви щодо терміну тимчасової втрати працездатності.

Який штраф за несплату

Якщо підприємець не внесе оплату вчасно або заплатить не в повному обсязі, на нього може бути накладено штраф у розмірі 50% від ставки єдиного податку, обраної платником єдиного податку відповідно до ПКУ.
Нагадаємо, за даними Державної податкової служби, кількість робочих місць, створених підприємцями, дещо зросла. Найбільше таких підприємців на Дніпропетровщині та у Києві, а найсуттєвіший приріст стався на Хмельниччині та Рівненщині.
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За матеріалами:
Finance.ua
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