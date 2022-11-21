Фонд гарантування вкладів завершив ліквідацію банку «Преміум», яка тривала понад п’ять років — Finance.ua

Фонд гарантування вкладів завершив ліквідацію банку «Преміум», яка тривала понад п’ять років Сьогодні 15:49 — Фондовий ринок

17 листопада 2022 року рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 927 затверджено ліквідаційний баланс та звіт про виконання ліквідаційної процедури Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Преміум». Про це повідомила пресслужба ФГВФО.

Відповідно до приписів частини третьої статті 28 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (далі — Закон) Фонд гарантування припиняє виплату гарантованих сум відшкодування коштів за вкладами у день затвердження ліквідаційного балансу банку. Також, згідно з частиною третьою статті 53 Закону з моменту затвердження ліквідаційного балансу ліквідаційна процедура банку вважається завершеною.

У зв’язку з цим Фонд гарантування повідомляє про припинення 17 листопада 2022 року виплат гарантованих сум відшкодування коштів вкладникам ПАТ «КБ «Преміум» та завершення ліквідаційної процедури банку.

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У межах виплат гарантованого відшкодування вкладниками ПАТ «КБ «Преміум» отримано 147,3 млн грн.

Водночас інформуємо, що, відповідно до статті 52 Закону, вимоги кредиторів до банку, що були незадоволені в результаті ліквідаційної процедури та продажу майна (активів) банку на дату складення ліквідаційного балансу, вважаються погашеними.

«Просимо врахувати, що у зв’язку із затвердженням ліквідаційного балансу банку та звіту про виконання ліквідаційної процедури Фонд гарантування закрив накопичувальний рахунок ПАТ «КБ „ПРЕМІУМ“. З огляду на це реквізити накопичувального рахунку банку не дійсні і платежі на них не приймаються», — зазначили у ФГВФО.

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