Фонд гарантування розпочав судовий процес проти Фірташа (оновлено) — Finance.ua
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Фонд гарантування розпочав судовий процес проти Фірташа (оновлено)

Казна та Політика
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Фонд гарантування розпочав судовий процес проти Фірташа (оновлено)
Фонд гарантування розпочав судовий процес проти Фірташа (оновлено)
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розпочав судовий процес із колишніми власниками банку Надра з вимогою компенсувати збитки, завдані у зв’язку з його банкрутством.
Про це розповіла директор-розпорядник фонду Світлана Рекрут в інтерв’ю Forbes.
«Нещодавно ми подали кілька позовів щодо Надра Банку, у кількох із них фігурує безпосередньо Дмитро Фірташ. Вимоги про стягнення збитків охоплюють тривалий період функціонування банку», — сказала вона.
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Щодо Надра Банку зараз є три позови на суму 10,9 млрд грн, 5,9 млрд грн і 1,7 млрд грн.
«Однак позовів за цим банком буде більше, оскільки епізоди заподіяння збитків охоплюють діяльність, починаючи з 2008 року, які умовно можна розбити на три етапи: перші власники, потім період тимчасової адміністрації та період Фірташа. Сума за епізодами досить велика — понад 30 млрд грн, у Фірташа — близько 15 млрд. Ми концентруємося на українській юрисдикції, за кордон іти не плануємо, оскільки прогнозовані надходження не покриють витрати», — сказала вона.
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Раніше повідомлялося, що Дмитро Фірташ з 2014 року живе в Австрії, відколи його заарештували у Відні за запитом США. До 2019 року мільярдер пройшов усі інстанції судової влади в Австрії, зазнавши невдачі у спробі домогтися заборони на екстрадицію, але в червні 2023 року Вищий земельний суд Відня ухвалив рішення на користь українського бізнесмена, санкціонувавши повторний розгляд цього питання.
Банк Надра свого часу був одним із найбільших в Україні, перед банкрутством він посідав 11 місце за активами (35,8 млрд грн).
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У лютому 2009 року в банк уперше ввели зовнішню адміністрацію. Відновити нормальну роботу він зміг, коли його купив Дмитро Фірташ. У серпні 2014 року банк Фірташа зобов’язали виплатити державі 228 млн грн. У 2015 році банк-гігант Фірташа був визнаний банкрутом. У червні 2015 року НБУ вирішив ліквідувати банк-гігант Фірташа.
Олег Арестархов, керівник з корпоративних комунікацій Group DF, прокоментував заяви ФГВФО:
«Я можу тільки процитувати офіційний пресреліз НБУ від 6 лютого 2015 року, де чітко йдеться про причини банкрутства. Там сказано: „Національний банк зазначає, що віднесення банку „Надра“ до категорії неплатоспроможних стало наслідком його нежиттєздатності ще з часу введення тимчасової адміністрації у 2009 році, призначення якої було викликано, зокрема, ризиковою діяльністю попереднього менеджменту який не забезпечив якісного управління банком та фактично довів його до банкрутства“. І вже далі по тексту цього же релізу сказано: „Однак зусилля та заходи, що в подальшому вживалися менеджментом банку для покращення його діяльності та функціонування відповідно до встановлених нормативів, виявилися недостатніми в умовах фінансово-економічної кризи“. Якщо коротко: причини падіння банку — попередній менеджмент та фінансова економічна криза, що до речі вбило не тільки „Надра“ банк, але й третину банківської системи».
За матеріалами:
НВ
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