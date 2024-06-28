ВАКС зняв арешт з акцій низки облгазів, які пов’язували з Фірташем. В АРМА відреагували — Finance.ua

ВАКС зняв арешт з акцій низки облгазів, які пов’язували з Фірташем. В АРМА відреагували Сьогодні 21:30 — Казна та Політика

Вищий антикорупційний суд скасував арешти акцій низки облгазів, які діяли у структурі «Регіональної газової компанії» (РГК). Цю компанію пов’язують із бізнесменом Дмитром Фірташем.

Про це повідомила «Економічна правда» з посиланням на ухвалу суду . У коментарі виданню ВАКС підтвердив відповідне рішення. А втім, повний текст із мотивацією ухвали мають оголосити 1 липня.

Як зазначається в матеріалах рішення, йдеться про акції, емітовані АТ «Вінницягаз», «Волиньгаз», «Дніпропетровськгаз», «Житомиргаз», «Закарпатгаз», «Запоріжгаз», «Івано-Франківськгаз», «Київоблгаз», «Львівгаз», «Миколаївгаз», «Рівнегаз», «Сумигаз», «Тисменицягаз», «Хмельницькгаз», «Чернівцігаз», «Чернігівгаз», «Харківгаз», «Харківміськгаз», «Криворіжгаз», «Луганськгаз».

Вони належать кіпрським компаніям Olubera Ventures Limited, Solvotore Enterprises Limited, Pesnero Investments Limited, ПрАТ «Газтек» та іншим, які у ЗМІ називали причетними до Фірташа.

Більшість цих облгазів зазначені у структурі РГК. Зазначимо, у травні 2022 року суд арештував і передав в управління АРМА корпоративні права 26 облгазів через несплату за користування мережами. Пізніше уряд передав ці активи в управління «Нафтогазу».

АРМА звернулося до Офісу генпрокурора

Агентство з розшуку та менеджменту активів направило звернення до Офісу генпрокурора через рішення Вищого антикорупційного суду, який скасував арешти акцій низки облгазів, повідомляє hromadske.

Агентство назвало рішення суду таким, що «несе фінансові та політичні наслідки для України та національної безпеки».

«Вважаємо, що Агентство за останні 6 місяців своєю титанічною працею довело ефективність від управління 26 „облгазами Фірташа“. Це те, чого не змогло зробити попереднє керівництво АРМА. Зокрема, наказом голови АРМА в Агентстві було створено спільно з СБУ Міжвідомчу робочу групу, яка своєю системною спільною роботою, за пів року напрацювала тисячі документів, запитів та відповідей, контрольних документів. Їх результатом стало те, що згідно з розподілом дивідендів мало надійти до бюджету понад 800 млн грн, з яких: за 2022 рік — 226 млн грн, за 2023 рік — 564 млн грн», — зазначили в агентстві.

Там заявили, що рішення ВАКС загострює питання щодо подальших надходжень до державного бюджету, що напряму зачіпає національні інтереси України, особливо під час війни.

«Водночас, повернення Фірташу облгазів є безпрецедентним рішенням під час війни. З метою захисту національних інтересів держави, надходжень за договорами управління арештованих активів, унеможливлення зупинки господарської діяльності під час війни, АРМА вже звернулась до Офісу Генерального прокурора щодо повторного накладення арешту на „облгази Фірташа“», — йдеться у відповіді АРМА.

hromadske За матеріалами:

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