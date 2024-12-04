Фонд гарантування подав позов проти Держаудитслужби — Finance.ua

Фонд гарантування подав позов проти Держаудитслужби Сьогодні 11:15 — Казна та Політика

Фонд гарантування подав позов проти Держаудитслужби

У Фонді гарантування вкладів фізичних осіб назвали необґрунтованими коментарі Держаудитслужби про занижені ціни реалізованих активів неплатоспроможних банків.

Про це повідомила пресслужба ФГВФО

«Фонд здійснює свою діяльність виключно в межах чинного законодавства. Будь-які припущення про втрату вартості активів при продажі абсолютно безпідставні. Втрата вартості відбувається до моменту визнання банку неплатоспроможним <…> І всі звинувачення в тому, що ціна продажу активів є нижчою за балансову та оціночну, є упередженими», — йдеться в повідомленні.

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У Фонді гарантування підкреслили, що завжди виставляють активи на перші аукціони за 100% балансової або оціночної вартості — за більшу з цих двох величин — та застосовують один підхід до усіх активів: усі вони виставляються на прозорі, відкриті торги в системі Prozorro.Продажі. Проте інвестор завжди платить стільки, скільки актив реально коштує.

Це залежить від якості активу. У тих неплатоспроможних банках, де достатньо якісних активів, розрахунки з кредиторами сягають 100%. Там, де кредити не платяться 7, 8, 9 років, відсутнє заставне майно, є інші обтяжувальні фактори, актив за усіма законами логіки не може коштувати бодай якусь пристойну ціну.

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Відтак, коментарі ДАСУ, розповсюджені в ЗМІ, щодо ціни реалізації активів неплатоспроможних банків у фонді назвали вибірковими та необґрунтованими — у них не враховано низку ключових позицій, що докорінно спотворило реальну картину.

Наразі ФГВФО звернувся до суду з позовом проти ДАСУ щодо порушення процедур перевірки фонду.

Укрінформ За матеріалами:

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