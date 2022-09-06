Фонд гарантування починає виплати вкладникам «Банку Січ» — Finance.ua

Фонд гарантування починає виплати вкладникам «Банку Січ» Вчора 12:45 — Кредит&Депозит

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб із 6 вересня розпочинає виплати коштів вкладникам АТ « Банк Січ ».

«З 6 вересня 2022 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розпочинає виплати коштів вкладникам АТ „Банк Січ“ за договорами банківського вкладу, строк дії яких закінчився до 9 серпня 2022 року включно, та за договорами банківського рахунку (поточні рахунки)», — йдеться в повідомленні.

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Кошти вкладникам АТ «Банк Січ» за цими договорами відшкодовуються в повному розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані станом на кінець дня 9 серпня 2022 року. Вклади в іноземній валюті відшкодовуються у гривні за курсом НБУ, встановленим на кінець дня 9 серпня 2022 року.

Укрінформ За матеріалами:

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