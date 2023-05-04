Фонд держмайна знову виставить на торги Електронмаш — Finance.ua

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Фонд держмайна знову виставить на торги Електронмаш

Казна та Політика
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Фонд держмайна знову виставить на торги Електронмаш
Фонд держмайна знову виставить на торги Електронмаш
Фонд державного майна України продає єдиний майновий комплекс ДП «Електронмаш» у Києві за 61,3 млн грн, торги призначено на 29 травня.
Про це повідомляє пресслужба ФДМУ.
«29 травня 2023 року Фонд держмайна проведе в державній електронній торговій системі Prozorrо.Продажі онлайн-аукціон з приватизації єдиного майнового комплексу держпідприємства „Електронмаш“ (м. Київ)», — ідеться в повідомленні.
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Стартова ціна об’єкта — 61,3 млн грн (без ПДВ).
У Фонді нагадують, що підприємство має прострочену кредиторську заборгованість у сумі майже 21,4 млн грн.
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Останніми роками Електронмаш показував істотні збитки: в 2022 році — 8,2 млн грн, у 2021 році — 24,0 млн грн і в 2020-му — 10,9 млн грн.
На території заводу розташовані 36 об’єктів нерухомості, серед них цехи та адмінбудівлі. На балансі Електронмашу перебувають 31 транспортний засіб та база відпочинку у селі Соколівка Чернігівської області.
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Детальніше про єдиний майновий комплекс державного підприємства «Електронмаш» можна прочитати за посиланням.
Нагадаємо, ФДМУ 12 листопада 2021 року продав єдиний майновий комплекс державного підприємства «Електронмаш» за 970 млн грн за початкової ціни в 66,7 млн грн. Через відмову покупця підписувати договір аукціон був визнаний таким, що не відбувся.
На повторних торгах 27 січня 2022 року ДП «Електронмаш» було продане за 430 млн грн (стартова ціна — 65,6 млн грн). Цей аукціон також був визнаний таким, що не відбувся.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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