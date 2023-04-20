Фонд держмайна продав Ізмаїльский винзавод за 200 млн грн: кому він достався — Finance.ua
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Фонд держмайна продав Ізмаїльский винзавод за 200 млн грн: кому він достався

Казна та Політика
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Фонд держмайна продав Ізмаїльский винзавод за 200 млн грн: кому він достався
Фонд держмайна продав Ізмаїльский винзавод за 200 млн грн: кому він достався, Фото: prozorro.sale
Фонд державного майна провів аукціон із продажу «Ізмаїльського винзаводу». Об’єкт було продано за 200 млн грн. Держорган чекає від покупця внесення коштів.
Про це повідомляє «Prozorro Продажі».
У результаті торгів вартість Ізмаїльского винзаводу зросла в 11 разів — з 17,9 до 200 млн грн.
В аукціоні взяли участь 4 компанії. У підсумку найбільшу суму запропонувало ТОВ «Фінінвест групп». За даними Youconrol, фірму було зареєстровано за 20 днів до початку аукціону. Її керівником і власником значиться одесит Роман Лобанов. Основна діяльність фірми — виробництво виноградних вин.
Новому власнику дістануться виробничі приміщення в Ізмаїлі та ізмаїльському районі й база відпочинку в с. Приморське Ізмаїльського району. Загальна площа приміщень — 27,2 тис. кв. м. Площа, де розміщено виробничі потужності та база відпочинку, складає понад 13 га. Завод забезпечений повним циклом виробництва вин та ігристих вин -від власних виноградників до погребів для зберігання алкогольних напоїв.
Нагадаємо, що Ізмаїльський винзавод засновано в 1949 році. Він відомий своїми торговельними марками «Українське вино», «Вінград», «Вина Ізмаїл», «Одеське Вишукане», «Шампанське України», шампанське «Одеське Традиційне», «Радянське Шампанське», які неодноразово ставали переможцями у дегустаційних конкурсах, нагороджувалися дипломами та медалями.
Нагадаємо, що 14 вересня 2021 року Фонд держмайна продав «Одесавинпром» за 234,9 млн грн. Компанія-переможець аукціону з приватизації — «Каплор 7» — отримала у власність, зокрема, виробничі корпуси, складські приміщення для виготовленої продукції, підвали для обробки та зберігання вина. Нерухомість підприємства загальною площею понад 22 тис. кв. м розташована в Одесі на вулицях Французький бульвар, Наливна та Отамана Головатого.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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