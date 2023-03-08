Фонд держмайна з початку року залучив від приватизації 1 мільярд — Finance.ua

Фонд держмайна з початку року залучив від приватизації 1 мільярд Сьогодні 09:14

Фонд держмайна з початку 2023 року провів 81 приватизаційний аукціон, залучивши 1 млрд грн від приватних інвесторів — 65% коштів вже надійшли до державного бюджету.

Про це повідомляє пресслужба ФДМУ.

«Ми вдячні підприємцям за їх довіру та підтримку. Перший мільярд — це сигнал для бізнесменів, що наша країна, незважаючи на війну, привабливе місце для інвестицій», — заявив голова ФДМУ Рустам Умєров.

«Нові інвестиції в державне майно — це важливий крок у забезпеченні сталого розвитку економіки країни», — додав він.

Загалом з початку року за державне майно на приватизаційних аукціонах змагалися 468 підприємців. Внаслідок цього загальна переможна ціна склала 1,038 млрд грн — це перевищує загальну стартову вартість майже в шість разів, додали у Фонді.

Економічна Правда За матеріалами:

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