Фонд держмайна запустив сайт вакансій на керівні посади держпідприємств — Finance.ua

Фонд держмайна запустив сайт вакансій на керівні посади держпідприємств
Фонд держмайна оголосив про запуск у тестовому режимі автоматизованої системи "Кадровий резерв ФДМУ".
Про це повідомляє пресслужба ФДМУ.
«Фонд державного майна в тестовому режимі запустив автоматизовану систему «Кадровий резерв ФДМУ" - ключовий інструмент для ефективного пошуку професійних кандидатів на керівні посади державних підприємств. Система розроблена Офісом цифрової трансформації ФДМУ в співпраці з іншими підрозділами Фонду», — сказано в повідомленні.
Відтепер кожен громадянин України може переглянути актуальну інформацію щодо вакансій керівників компаній, які знаходяться в управлінні Фонду.
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Більше того, будь-хто зможе через цю систему подати анкету кандидата в електронному вигляді. Це можливість потрапити до кадрового резерву ФДМУ та отримувати пропозиції відповідно до вказаних побажань від Фонду.
«Запровадження нового механізму — це можливість підвищити ефективність та якість управління державними активами України, а також уникнути корупційних ризиків. Впровадження системи має допомогти Фонду держмайна залучити менеджерів, які відповідають сучасним викликам та гарантують стабільний розвиток і прибуток держпідприємствам», — кажуть у ФДМУ.
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