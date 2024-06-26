Фонд держмайна виставив на продаж готель «Козацький», розташований в центрі Києва — Finance.ua

Фонд держмайна виставив на продаж готель «Козацький», розташований в центрі Києва Сьогодні 12:18 — Казна та Політика

Фонд держмайна виставив на продаж готель «Козацький», розташований в центрі Києва

Фонд державного майна України виставив на продаж готель «Козацький», який розташований на Майдані Незалежності в самому серці столиці.

Про це повідомив голова ФДМУ Віталій Коваль.

Стартова ціна лоту — 155 млн 486 тис. 115 гривень.

Пропозиції учасників прийматимуться до 20:00, 17 липня. Онлайн-аукціон в системі «Прозорро. Продажі» запланований на 18 липня.

Читайте також Фонд держмайна продав рівненський інститут: ціна зросла у 18 разів

Він додав, що всі кошти виручені від продажу готелю будуть спрямовані в державний бюджет, де вже Міністерство фінансів вирішить як їх розподілити.

Повідомляється, що «Козацький» — це 3-х зірковий готель, який має 8 поверхів, 135 номерів, ресторан, кав’ярню, парковку, 5 залів для проведення конференцій та банкетів. Будівлю звели ще в 1983 році, тож вона потребує чималих капіталовкладень.

За словами Коваля, попри вигідне місце розташування, а останні роки готель був збитковим і останній раз вів прибуткову діяльність в 2021 році.

Читайте також Фонд держмайна зафіксував рекордну кількість учасників на аукціонах з приватизації

Коваль також наголосив, що в умовах приватизації є чіткі вимоги до нового власника не звільняти персонал протягом шести місяців. Проте з практики інших об’єктів видно, що більшість персоналу залишається на своїх робочих місцях, оскільки новому власнику також потрібні кваліфіковані кадри.

Кабінет міністрів України передав в управління Фонду держмайна готель «Козацький» у лютому 2024 року.

Діло За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.