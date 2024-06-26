Фонд держмайна виставив на продаж готель «Козацький», розташований в центрі Києва — Finance.ua

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Фонд держмайна виставив на продаж готель «Козацький», розташований в центрі Києва

Казна та Політика
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Фонд держмайна виставив на продаж готель «Козацький», розташований в центрі Києва
Фонд держмайна виставив на продаж готель «Козацький», розташований в центрі Києва
Фонд державного майна України виставив на продаж готель «Козацький», який розташований на Майдані Незалежності в самому серці столиці.
Про це повідомив голова ФДМУ Віталій Коваль.
Стартова ціна лоту — 155 млн 486 тис. 115 гривень.
Пропозиції учасників прийматимуться до 20:00, 17 липня. Онлайн-аукціон в системі «Прозорро. Продажі» запланований на 18 липня.
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Він додав, що всі кошти виручені від продажу готелю будуть спрямовані в державний бюджет, де вже Міністерство фінансів вирішить як їх розподілити.
Повідомляється, що «Козацький» — це 3-х зірковий готель, який має 8 поверхів, 135 номерів, ресторан, кав’ярню, парковку, 5 залів для проведення конференцій та банкетів. Будівлю звели ще в 1983 році, тож вона потребує чималих капіталовкладень.
За словами Коваля, попри вигідне місце розташування, а останні роки готель був збитковим і останній раз вів прибуткову діяльність в 2021 році.
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Коваль також наголосив, що в умовах приватизації є чіткі вимоги до нового власника не звільняти персонал протягом шести місяців. Проте з практики інших об’єктів видно, що більшість персоналу залишається на своїх робочих місцях, оскільки новому власнику також потрібні кваліфіковані кадри.
Кабінет міністрів України передав в управління Фонду держмайна готель «Козацький» у лютому 2024 року.
За матеріалами:
Діло
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