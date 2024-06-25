Фонд держмайна продав рівненський інститут: ціна зросла у 18 разів — Finance.ua

Фонд держмайна продав рівненський інститут: ціна зросла у 18 разів Сьогодні 04:23

24 червня відбувся онлайн-аукціон з приватизації єдиного майнового комплексу державного підприємства «Рівненський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою».

Про це повідомляє пресслужба Фонду держмайна.

Згідно з повідомленням, за право власності на об’єкт приватизації змагалися 17 потенційних інвесторів, що зумовило зростання стартової ціни з 3,5 млн гривень до переможної — 65,0 млн гривень.

Основний вид діяльності державного підприємства — дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук.

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«Об'єкт приватизації має всі умови для ведення успішного бізнесу: зручне розташування в центрі міста Рівне поруч із зупинками громадського транспорту.

Новий власник отримає 9 одиниць нерухомого майна загальною площею 3 318,60 м², 2 зареєстровані земельні ділянки загальною площею 0,4086 га, 15 одиниць транспортних засобів та 1 305 одиниць рухомого майна", — йдеться в повідомленні.

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