Фонд держмайна продав рівненський інститут: ціна зросла у 18 разів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Фонд держмайна продав рівненський інститут: ціна зросла у 18 разів

8
24 червня відбувся онлайн-аукціон з приватизації єдиного майнового комплексу державного підприємства «Рівненський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою».
Про це повідомляє пресслужба Фонду держмайна.
Згідно з повідомленням, за право власності на об’єкт приватизації змагалися 17 потенційних інвесторів, що зумовило зростання стартової ціни з 3,5 млн гривень до переможної — 65,0 млн гривень.
Основний вид діяльності державного підприємства — дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук.
Читайте також
«Об'єкт приватизації має всі умови для ведення успішного бізнесу: зручне розташування в центрі міста Рівне поруч із зупинками громадського транспорту.
Новий власник отримає 9 одиниць нерухомого майна загальною площею 3 318,60 м², 2 зареєстровані земельні ділянки загальною площею 0,4086 га, 15 одиниць транспортних засобів та 1 305 одиниць рухомого майна", — йдеться в повідомленні.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.