Фонд держмайна виставить на приватизацію три бази відпочинку — Finance.ua

Фонд держмайна виставить на приватизацію три бази відпочинку Сьогодні 17:40 — Казна та Політика

База відпочинку "Ракета". Фото: ФДМУ

Фонд державного майна України анонсував проведення у 2024 році онлайн-аукціонів з приватизації трьох баз відпочинку, які знаходяться у Одеській та Волинській областях. Кожен об'єкт підходить для ведення готельно-ресторанного бізнесу.

Про це повідомила пресслужба ФДМУ.

В Одеській області інвесторам пропонують бази відпочинку «Фінансист» та «Ракета». «Фінансист» розташована у селищі Затока на Будацькій косі, між Дністровським лиманом і Чорним морем. Балансова вартість «Фінансиста» становить 1,87 млн грн.

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«Ракета» знаходиться у селі Лиман. Загальна площа нерухомості становить 599,5 кв. м, об'єкт розташований на земельній ділянці - 0,0595 га.

Третій об'єкт розташований на озері Світязь у Волинській області у селищі Шацьк, яке оточене понад 30 озерами. Окрім основних будівель база відпочинку включає будинки-бесідки, літні будиночки, альтанки, тощо. Балансова вартість активу — 4,29 млн грн.

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Додамо, що підсумкові онлайн-аукціони, які проводив Фонд держмайна (ФДМУ) із продажу об'єктів, призвели до збору понад 2,6 млрд гривень для державного бюджету, а приватизація комунальних об'єктів вилилася у понад 650 млн гривень. Загалом, приватизація поповнила бюджети на понад 3,3 млрд гривень у 2023 році.

Варто зазначити, що за час воєнного стану, державна електронна торгова система Прозорро. Продажі через аукціони передала до бюджетів на всіх рівнях 20 млрд гривень. Ці кошти надійшли в результаті проведення більш як 28.3 тис. онлайн-аукціонів, з середнім зростанням цін на активи на понад 60%.

Також у фонді планують, що від продажу обʼєктів приватизації у 2024 році до бюджету України вдасться залучити 4 млрд гривень.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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