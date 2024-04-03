Фонд держмайна продав Уманську виправну колонію майже в 200 разів дорожче за стартову ціну — Finance.ua

Фонд держмайна продав Уманську виправну колонію майже в 200 разів дорожче за стартову ціну Сьогодні 19:45 — Казна та Політика

Фонд держмайна продав Уманську виправну колонію майже в 200 разів дорожче за стартову ціну

Фонд державного майна продав на приватизаційному аукціону комплекс будівель колишньої Уманської виправної колонії, стартова вартість під час торгів зросла у 194 рази.

Про це повідомив голова ФДМУ Віталій Коваль.

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«У 194 рази зросла вартість комплексу будівель колишньої Уманської виправної колонії. Стартова ціна — 149,4 тис. грн. Фінальна — 29 млн грн», — наголосив він.

В аукціоні 2 квітня взяли участь 42 учасники.

Коваль нагадав, що Міністерство юстиції передає ФДМУ на продаж пенітенціарні установи, які не використовуються.

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«Лот складався із комплексу нежитлових будівель та споруд загальною площею 3143,5 кв. м. Серед них, учбово-виробничий корпус з підвалом колишньої виправної колонії та земельна ділянка під спорудами, площею 60 соток», — зауважив він.

За словами очільника ФДМУ, цей успішний приклад вкотре показує, що сьогодні ринок сам регулює вартість об'єктів.

«І твердження, що „під час війни приватизація не на часі“ — це міф. Сьогодні не на часі - генерувати збитки для держави», — додав він.

Економічна Правда За матеріалами:

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