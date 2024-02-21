Фонд держмайна оцінив столичний готель «Україна» у понад 1 мільярд гривень — Finance.ua

Фонд держмайна оцінив столичний готель «Україна» у понад 1 мільярд гривень
Фонд державного майна завершив оцінку готелю «Україна» в Києві і планує виставити його на приватизацію наприкінці літа.
Про це повідомив голова ФДМУ Віталій Коваль в інтерв'ю виданню Mind.
«Ми вже завершили процедуру оцінки готелю — це 1,039 млрд грн без ПДВ. Готуємося наразі до аукціону, який плануємо наприкінці літа — можливо, навіть зайдемо у III квартал», — сказав Коваль.
За його словами, наразі готель функціонує краще, ніж рік тому, збільшивши наповнюваність і доходи, зокрема завдяки проведенню ділових заходів. У Фонді держмайна фіксують зацікавленість до об'єкту з боку іноземних операторів готельного ринку.
«Інтерес з боку ринку є, у тому числі з боку іноземних операторів, які вже запитують технічну інформацію по ньому. Ба більше, іноземці розглядають цей готель як перспективну „п'ятірку“ (на сьогодні він має 4 зірки)», — розповів очільник ФДМУ.
Раніше очільник ФДМУ Віталій Коваль вже заявляв, що Фонд державного майна планує виставити на приватизацію готель «Україна» у Києві. Готель накопичив більше 45 млн грн боргів. Тому у планах Фонду — його приватизація.
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