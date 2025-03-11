Фонд держмайна продав минулого тижня активів на ₴61 мільйон — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Фонд держмайна продав минулого тижня активів на ₴61 мільйон

21
Фонд держмайна продав минулого тижня активів на ₴61 мільйон
Фонд держмайна продав минулого тижня активів на ₴61 мільйон
Фонд державного майна України провів 3−7 березня 16 успішних приватизаційних аукціонів, на яких залучив до бюджету 61,33 млн грн.
Про це повідомила пресслужба ФДМУ.
«Минулого тижня команда Фонду державного майна України провела 16 успішних онлайн-аукціонів з приватизації на суму 61,33 млн гривень. Всі торги проходили в електронній системі Prozorro. Продажі», — йдеться в повідомленні.
Читайте також
Загалом за лоти змагалися 82 учасники. Завдяки конкуренції середнє зростання стартової ціни сягнуло 15,07 раза.
Найдорожчим об’єктом минулого тижня став комплекс приміщень загальною площею 321,7 кв. м. Ціна нерухомості зросла зі стартових 905 грн до фінальних 45,1 млн грн.
Цього тижня ФДМУ планує провести 23 онлайн-аукціони з приватизації. Серед пропозицій купівлі черговий об’єкт великої приватизації — державний пакет акцій ТОВ «Мотордеталь-Конотоп». Аукціон з продажу конфіскованого підприємства відбудеться 12 березня 2025 року. Стартова ціна лоту — 278,5 млн грн.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems