Фонд держмайна продав минулого тижня активів на ₴61 мільйон — Finance.ua

Фонд держмайна продав минулого тижня активів на ₴61 мільйон Сьогодні 14:36

Фонд держмайна продав минулого тижня активів на ₴61 мільйон

Фонд державного майна України провів 3−7 березня 16 успішних приватизаційних аукціонів, на яких залучив до бюджету 61,33 млн грн.

Про це повідомила пресслужба ФДМУ.

«Минулого тижня команда Фонду державного майна України провела 16 успішних онлайн-аукціонів з приватизації на суму 61,33 млн гривень. Всі торги проходили в електронній системі Prozorro. Продажі», — йдеться в повідомленні.

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Загалом за лоти змагалися 82 учасники. Завдяки конкуренції середнє зростання стартової ціни сягнуло 15,07 раза.

Найдорожчим об’єктом минулого тижня став комплекс приміщень загальною площею 321,7 кв. м. Ціна нерухомості зросла зі стартових 905 грн до фінальних 45,1 млн грн.

Цього тижня ФДМУ планує провести 23 онлайн-аукціони з приватизації. Серед пропозицій купівлі черговий об’єкт великої приватизації — державний пакет акцій ТОВ «Мотордеталь-Конотоп». Аукціон з продажу конфіскованого підприємства відбудеться 12 березня 2025 року. Стартова ціна лоту — 278,5 млн грн.

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