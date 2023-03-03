Фонд держмайна отримав в управління активи та майно Януковича — Finance.ua

Фонд держмайна отримав в управління активи та майно Януковича Сьогодні 16:28 — Казна та Політика

Фонд держмайна отримав в управління активи та майно Януковича

Кабінет Міністрів передав в управління Фонду держмайна конфісковані активи колишнього президента Віктора Януковича, в тому числі на території урядової резиденції «‎Межигір’я».

Рішення ухвалено 3 березня на засіданні уряду, повідомила пресслужба ФДМУ.

«ФДМУ готовий взяти на себе відповідальність за ефективне управління цим майном та забезпечити, щоб воно працювало на благо нашої держави та всіх громадян», — заявив Голова Фонду держмайна Рустем Умєров.

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Уряд прийняв розпорядження на підставі рішення Вищого антикорупційного суду від 12 грудня 2022 року і постанови Апеляційної палати цього ж суду від 4 січня 2023 року.

ФДМУ отримав в управління квартиру і два машиномісця в Києві, три будівлі, житловий будинок, дві земельні ділянки в Донецьку, нежитлові будівлі в Ялті, а також судно марки «‎Бриг», два автомобілі Toyota Sienna і Toyota Land Cruiser 100.

Кабмін доручив ФДМУ прийняти ефективні управлінські рішення стосовно цих об’єктів, включаючи їх подальшу приватизацію або оренду.

Крім того, уряд передав Фонду держмайна Центр відпочинку та здоров’я (Київська обл., Вишгородський район, с. Нові Петрівці), готельно-ресторанний комплекс (Київська область, Вишгородський район, с/рада Сухолуцька, «Акація»), житловий будинок загальною площею 825,8 кв. м (Київська обл., Вишгородський район, с. Нові Петрівці), будинок загальною площею 619,6 кв. м (Київська обл., Вишгородський район, с. Нові Петрівці), а також 100% ТОВ «Танталіт» і 100% ТОВ «Дом Лесника».

Ці активи передані ФДМУ в управління до моменту їх включення до складу парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення відповідно до Закону України «Про природно-заповідний фонд України».

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