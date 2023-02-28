САП завершило слідство щодо заволодіння Януковичем угіддям Сухолуччя — Finance.ua
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САП завершило слідство щодо заволодіння Януковичем угіддям Сухолуччя

Казна та Політика
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Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершила справу щодо заволодіння угіддями «Сухолуччя» колишнім президентом Віктором Януковичем та його спільниками.
Про це повідомила пресслужба САП.
Прокурор відомства прийняв рішення про завершення досудового розслідування у справі щодо заволодіння землею лісового фонду на території Сухолуцької сільради на Київщині площею 17,5 га та орієнтовною вартістю понад 22 млн грн колишнім президентом та ще трьома особами.
Детективам НАБУ доручили відкрити матеріали стороні захисту для ознайомлення.
У САП нагадали, що у 2007 році колишній президент (тоді — прем’єр-міністр) з метою заволодіння держмайном, а саме земельною ділянкою лісового фонду Дніпровсько-Тетерівського лісомисливського господарства, ініціював ухвалення низки рішень, що призвели до вибуття цієї замлі із державної власності.
Для цього спільники колишнього президента залучали своїх наближених осіб, які звертались до Київської облдержадміністрації із заявами про виділення їм земельних ділянок площею до 1 га. Згодом цільове призначення вказаних ділянок змінювали, що в подальшому дозволяло безперешкодно передати землю фірмі, підконтрольній Януковичу.
У 2009-2011 роках на цій ділянці збудували готельно-ресторанний комплекс, який використовувався експрезидентом для особистих потреб.
За матеріалами:
Економічна Правда
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