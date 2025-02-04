Фонд державного майна України розпочав підготовку до приватизації ПрАТ «Вінницяпобутхім» — Finance.ua

Фонд державного майна України розпочав підготовку до приватизації ПрАТ «Вінницяпобутхім»
Фонд державного майна України розпочав підготовку до приватизації ПрАТ «Вінницяпобутхім».
За повідомлення ФДМУ, підприємство планують виставити на відкритий аукціон.
Про це повідомило Міністерство юстиції.
Передача підприємства у власність держави стала можливою за допомогою позову Міністерства юстиції до Вищого антикорупційного суду про застосування санкцій стягнення в дохід держави активів російської компанії «Невська косметика».
Трансформація колишніх російських активів в ефективні українські підприємства — це не лише економічна деколонізація, але й посилення промислового потенціалу України.
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