Фонд державного майна України розпочав підготовку до приватизації ПрАТ «Вінницяпобутхім» — Finance.ua

Фонд державного майна України розпочав підготовку до приватизації ПрАТ «Вінницяпобутхім» Сьогодні 10:38 — Фондовий ринок

Фонд державного майна України розпочав підготовку до приватизації ПрАТ «Вінницяпобутхім».

За повідомлення ФДМУ, підприємство планують виставити на відкритий аукціон.

Про це повідомило Міністерство юстиції.

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Передача підприємства у власність держави стала можливою за допомогою позову Міністерства юстиції до Вищого антикорупційного суду про застосування санкцій стягнення в дохід держави активів російської компанії «Невська косметика».

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Трансформація колишніх російських активів в ефективні українські підприємства — це не лише економічна деколонізація, але й посилення промислового потенціалу України.

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