Фонд державного майна України розпочав підготовку до приватизації ПрАТ «Вінницяпобутхім» — Finance.ua
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Фонд державного майна України розпочав підготовку до приватизації ПрАТ «Вінницяпобутхім»

Фондовий ринок
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Фонд державного майна України розпочав підготовку до приватизації ПрАТ «Вінницяпобутхім».
За повідомлення ФДМУ, підприємство планують виставити на відкритий аукціон.
Про це повідомило Міністерство юстиції.
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За матеріалами:
Finance.ua
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