Фон дер Ляєн: Ми надамо 100 млн євро на відбудову українських шкіл — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Фон дер Ляєн: Ми надамо 100 млн євро на відбудову українських шкіл

Казна та Політика
137
Фон дер Ляєн: Ми надамо 100 млн євро на відбудову українських шкіл
Фон дер Ляєн: Ми надамо 100 млн євро на відбудову українських шкіл
Президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала 100 млн євро на підтримку українських шкіл і свій візит до Києва.
Виступаючи в середу в Європейському парламенті у Страсбурзі з доповіддю про стан Європейського Союзу, вона розповіла, що відновлення України потребуватиме величезних ресурсів.
«Наприклад, російські удари пошкодили чи зруйнували понад 70 шкіл. Півмільйона українських дітей розпочали навчальний рік у Європейському Союзі. Але багато інших в Україні просто не мають класної кімнати, до якої вони могли би піти. Тому сьогодні я оголошую, що ми працюватимемо з першою леді, щоби підтримати відновлення пошкоджених українських шкіл. І саме тому ми надамо 100 мільйонів євро, бо майбутнє України розпочинається у її школах», — заявила президент Єврокомісії.
Читайте також
Вона нагадала, що наразі Team Europe надала фінансову допомогу сумою понад 19 млрд євро, за винятком військової підтримки.
«Ми не лише підтримаємо фінансово, а й дамо Україні можливість максимально використати свій потенціал. Україна вже є технологічним центром і домівкою для багатьох інноваційних молодих компаній. Тому я хочу, щоб ми мобілізували всю міць єдиного ринку, аби допомогти прискорити зростання і створити можливості», — деталізувала фон дер Ляєн.
Місце для вашої реклами
Президент Єврокомісії також заявила про намір розширити торгівлю з Україною в енергетичному секторі.
«У березні ми успішно підключили Україну до нашої електромережі. Спочатку це було заплановано на 2024 рік, але ми це зробили за два тижні, й сьогодні Україна експортує нам електроенергію. Я хочу значно розширити цю взаємовигідну торгівлю», — сказала вона.
Фон дер Ляєн також нагадала, що ЄС уже призупинив імпортне мито на український експорт, і незабаром Україна буде введена до європейської зони вільного роумінгу.
«Спираючись на все це, комісія працюватиме з Україною, щоб забезпечити безперешкодний доступ до Єдиного ринку... І саме тому я сьогодні їду до Києва, щоб докладно обговорити це з президентом Зеленським», — повідомила президент ЄК.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.