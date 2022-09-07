На відбудову України потрібен понад $1 трильйон - це буде найбільший проєкт у Європі - Зеленський — Finance.ua

На відбудову України потрібен понад $1 трильйон - це буде найбільший проєкт у Європі - Зеленський Вчора 10:30 — Казна та Політика

На відбудову України потрібен понад $1 трильйон - це буде найбільший проєкт у Європі - Зеленський, www.president.gov.ua

Повне відновлення України після перемоги у розв’язаній росією війні буде найбільшим економічним проєктом у Європі, який наразі можна оцінити у понад трильйон доларів США.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час виступу на зустрічі з керівниками великого бізнесу в межах відкриття Нью-Йоркської фондової біржі.

«Загальний проєкт української відбудови — це буде найбільший економічний проєкт у Європі нашого часу. Найбільший для декількох поколінь. Його обсяг уже зараз оцінюється в сотні мільярдів доларів. А з необхідною модернізацією української інфраструктури з урахуванням безпекових потреб — це понад трильйон доларів. І в доволі короткій перспективі — менш як десять років», — сказав глава держави.

Читайте також Світ має займатися відбудовою України вже зараз — президент Європейського інвестбанку

Водночас він розповів, що вже розпочато реалізацію проєкту відбудови України після бойових дій за Fast Recovery Plan, який дає змогу негайно відновлювати всю необхідну інфрастурктуру на звільненій території.

Президент переконаний, що будь-яка компанія ніде у світі наразі не знайде таких можливостей, як в Україні.

«Інфраструктурні фонди знайдуть велику кількість проєктів в аеропортах та у будівництві нових доріг, мостів. Фонди нерухомості отримають ринок із сотнями мільйонів квадратних метрів нового житла, офісів, логістики, промислової нерухомості. Банки, фінансові установи можуть вийти в Україні на величезний ринок кредитування всіх цих проєктів. Страхові компанії зможуть запропонувати нові страхові продукти — з урахуванням специфіки нашого регіону й наших ризиків. Оператори готелів зможуть розкрити наш великий туристичний і діловий потенціал», — вважає Зеленський.

Він закликав бізнесменів планувати інвестиції вже зараз, не чекаючи, коли буде перемога.

Президент наголосив, що близько 80% української території вільні від ворога, й українські воїни та народ постійно збільшують цю кількість, щодня рухаючись до перемоги. І більша частина України вже зараз готова до реалізації нових бізнес-проєктів.

«Ви можете запитати у мене: як іти в Україну зараз, коли війна триває? Я відповім вам: будь-яка компанія, яка матиме змогу поставити на свій продукт позначку Made in Ukraine, автоматично стане частиною історії української сміливості та перемоги, глобально відомої історії, а водночас — частиною нашого життя, яке ми захищаємо всіма силами та з допомогою найсильніших світових держав і лідерів», — додав Зеленський.

Довідка Finance.ua:

в Україні розроблено План швидкого відновлення (Fast recovery plan), який передбачає оперативну відбудову об’єктів соціальної інфраструктури, зруйнованих унаслідок повномасштабного російського вторгнення, і має врахувати найкращі сучасні будівельні стандарти.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.