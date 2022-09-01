Світ має займатися відбудовою України вже зараз — президент Європейського інвестбанку — Finance.ua

Світ має займатися відбудовою України вже зараз — президент Європейського інвестбанку Вчора 20:26 — Казна та Політика

Міжнародна спільнота має займатися відбудовою України вже зараз, а не чекати, коли настане «великий мир». Особливо необхідна робота зруйнованих шпиталів.

Про це заявив президент Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) Вернер Хоєр під час виступу на конференції Форум 2000 у Празі.

«Нам треба бути активними, і це треба робити зараз. Є люди у правлінні банку, зокрема міністри фінансів, які, звісно, дуже відповідально підходять до коштів банку, і кажуть: коли є ризик, що щось відбудоване нами буде знову зруйновано росіянами, то нам краще цього не робити. На моє переконання, це цілком неправильно», — заявив Хоєр.

За його словами, ті території України, які є вільними чи були визволені, «нестимуть основний тягар у відбудові» і вони «підтримують зараз функціонування економіки України».

Читайте також Зеленський сказав, скільки грошей потрібно на відбудову України

«А тому ці частини ми маємо підтримати просто зараз... З 2007 року ми профінансували багато шпиталів в Україні, які під час війни були зруйновані. Робота цих шпиталів потрібна вже зараз», — наголосив президент ЄІБ.

За його словами, зараз спостерігаються труднощі з бюджетними грошами для фінансування відбудови України, їх недостатньо, а тому потрібна мобілізація приватного сектора з цією метою.

«В останні кілька років у нас був інструмент всередині ЄС — Європейський фонд гарантій. І щось схоже могло б бути відтворено і тут», — додав президент Європейського інвестиційного банку.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Фінансовий клуб За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.