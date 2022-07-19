Fitch знизив рейтинг білорусі до "обмеженого дефолту" — Finance.ua
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Fitch знизив рейтинг білорусі до "обмеженого дефолту"

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Fitch знизив рейтинг білорусі до "обмеженого дефолту"
Fitch знизив рейтинг білорусі до "обмеженого дефолту"
Рейтингове агентство Fitch Ratings знизило довгостроковий рейтинг дефолту емінента в іноземній валюті білорусі з C до RD (обмежений дефолт).
Про це повідомляється на сайті Fitch.
Зазначається, що після закінчення 14-денного пільгового періоду 13 липня 2022 року щодо виплати купона з єврооблігацій 2027 року Fitch знизив рейтинг білорусі до «обмеженого дефолту» з С.
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Як повідомляється, 29 червня Міністерство фінансів, Рада міністрів і Національний банк білорусі спільно оголосили, що платежі в доларах США за єврооблігаціями замість цього будуть перераховані в білоруських рублях на рахунок в АСБ беларусбанк, доступ до якого матиме платіжний агент. Платіж у національній валюті суперечить документації облігацій, яка не дозволяє здійснювати розрахунки в альтернативних валютах. Відтак зазначається, що платіж не було здійснено за початковими умовами та не здійснено до кінця пільгового періоду.
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Зниження стосується лише довгострокових зовнішніх боргових зобов’язань. Довгостроковий рейтинг білорусі у місцевій валюті залишається на рівні ССС, оскільки уряд продовжував обслуговувати борг у місцевій валюті, і в агентстві не вважають, що ризик дефолту за цим боргом суттєво змінився з попереднього перегляду 7 липня 2022 року.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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