Світом може прокотитися хвиля дефолтів: Bloomberg назвав країни із зони ризику — Finance.ua
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Світом може прокотитися хвиля дефолтів: Bloomberg назвав країни із зони ризику

Світ
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Світом може прокотитися хвиля дефолтів: Bloomberg назвав країни із зони ризику
Світом може прокотитися хвиля дефолтів: Bloomberg назвав країни із зони ризику
Для країн з економікою, що розвивається, зросли ризики дефолтів. Хвиля державних банкрутств може сколихнути світові ринки вже до кінця 2022 року. У найбільш уразливому становищі опинилися Сальвадор, Гана, Єгипет, Туніс та Пакистан.
Таких висновків дійшли аналітики Bloomberg Economics.
Вони зазначили, що для боргових ринків характерний ефект доміно. А з початку 2022 року у стані дефолту опинилися вже три країни — Шрі-Ланка, Ліван та росія.
Загальний обсяг проблемних боргів експерти оцінюють уже у чверть трильйона доларів. Це майже п’ята частина — близько 17% — від 1,4 трлн доларів боргу країн з ринками, що розвиваються.
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«Найбільш схильні до стресу, як правило, невеликі країни з економікою, що розвивається. «Для країн з низьким рівнем доходів боргові ризики і боргові кризи не є гіпотетичними. Вони вже майже тут», — сказав головний економіст Світового банку Кармен Рейнхарт.
Для них виплати за держборгом можуть стати непідйомними. Ситуацію посилюють кілька факторів:
  • війна росії проти України чинила тиск на ціни на сировинні товари;
  • глобальні відсоткові ставки зростають, а долар США зміцнюється;
  • вартість страхування боргу ринків, що розвиваються, від неплатежів різко зросла.
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«Це речі, які продовжуватимуть знаходити відгук у другій половині року. Є багато академічної літератури та історичних прецедентів з точки зору соціальної нестабільності, яку можуть викликати більш високі ціни на продукти харчування, а потім це може призвести до політичних змін», — сказала Анупам Дамані, голова відділу міжнародного боргу та боргу ринків, що розвиваються, в Nuveen.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Обозреватель
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