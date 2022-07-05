Наразі дефолт Україні не загрожує — Милованов Вчора 08:33 — Казна та Політика

У безпосередній перспективі дефолт Україні не загрожує, але питання може виникнути за умови припинення фінансування нашої держави міжнародною спільнотою.

Про це в коментарі Укрінформу на полях Конференції з відновлення України, що проходить у швейцарському місті Лугано, сказав радник Офісу Президента, член консультативної ради Нацради з відновлення, президент Київської школи економіки, екс-міністр розвитку економіки Тимофій Милованов.

«Поки що ні. Але, звісно, якщо фінансування припиниться, то загрожуватиме», — сказав Милованов, відповідаючи на запитання, чи загрожує Україні дефолт.

За підрахунками експерта, Україна потребує близько п’яти мільярдів доларів щомісяця для покриття дефіциту бюджету. Міжнародні партнери пообіцяли близько 30 мільярдів доларів допомоги, але фактично надали 7 млрд. Він сподівається, що надходження допомоги не припиниться.

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«Але постійно потрібно показувати, що вони дають менше, ніж обіцяли, вести розмову з повагою, ввічливо, але чітко та твердо, про те, скільки фінансування обіцяно, скільки надійшло, скільки потрібно», — зазначив Милованов.

Він пояснив, що обіцяють — політики, а знайти ці гроші потім має виконавча влада країн. Іноді тут виникає конфлікт.

Співрозмовник агентства також повідомив, що більше коштів надав МВФ. Він назвав важливою розмову про те, яку частку від цих грошей мають становити позики, яку — гранти.

«Україні важливо, щоби це були гранти. Навіть коли позики надаються надовго, то через 15 років, коли потрібно буде віддавати, будуть дуже великі ризики, що до влади прийде популістський уряд, як відбувалося в деяких інших країнах, і розпочнеться дискусія: „а давайте дефолтнемо і з усіма посваримося“, або ми з бюджету платитимемо і зменшимо витрати на соціалку, освіту, лікарні, що призведе до підтримки регресивних політиків, радикальних», — каже Милованов.

На питання про відсотки, під які надають кредити, Милованов підтвердив, що вони низькі, «до одного відсотка», тому «в короткостроковому періоді ризиків немає».

Кажучи про свої очікування від конференції, він сказав, що сподівається на те, що у всіх, в ідеалі, буде «доросліше» розуміння, що війна йде щодня, що це не якась далека абстракція, це не ізольована війна якоїсь країни, а велика війна в центрі Європи, що стосується всіх.

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