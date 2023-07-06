Fitch підтвердило рейтинг ПриватБанку «ССС-» — Finance.ua

Fitch підтвердило рейтинг ПриватБанку «ССС-» Сьогодні 14:30 — Фондовий ринок

Fitch підтвердило рейтинг ПриватБанку «ССС-»

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгострокові рейтинги дефолту емітента (РДЕ) в іноземній та національній валютах державного ПриватБанку відповідно «ССС-» і «ССС» і рейтинги стійкості (VR) «ССС», ідеться в повідомленні на його сайті.

«РДЕ ПриватБанку в іноземній валюті відображає думку Fitch про те, що дефолт за його пріоритетними зобов’язаннями в іноземній валюті залишається реальною можливістю через війну. Проте банк підтримує загалом адекватну ліквідність в іноземній валюті порівняно зі своїми потребами, чому сприяють різноманітні заходи регулювання капіталу та валютного контролю, запроваджені від початку війни для зниження ризиків відтоку депозитів і капіталу та підтримання стабільності й довіри до банківської системи», — зазначило агентство.

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Воно уточнило, що зобов’язання за зовнішнім боргом у ПриватБанку відсутні, а доступної ліквідності банку в іноземній валюті було достатньо, щоб покрити 82% клієнтських депозитів в іноземній валюті на кінець першого кварталу 2023 року.

Одночасно Fitch знизило рейтинги державної підтримки GSR обох банків із «ссс-» до «немає підтримки» (ns).

«Зниження рейтингу GSR відображає нашу впевненість у тому, що в разі суттєвого дефіциту капіталу ПриватБанк , найімовірніше, в найближчому майбутньому діятиме в умовах обмеження регулятивного капіталу, а не отримає екстрену підтримку капіталом від держави», — зазначило агентство.

Fitch нагадало, що ПриватБанк є найбільшим банком в Україні з часткою активів майже 27% від усього банківського сектору на кінець першого кварталу 2023 року з акцентом на роздрібний сектор, і зазначило, що оцінює діловий профіль банку та його прибутковість значно вище, ніж у його аналогів.

Згідно з даними Нацбанку на початок травня, ПриватБанк за розміром активів (759,3 млрд грн) посідав 1 місце на ринку серед 65 банків, що діяли.

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